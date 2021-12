Spojené štáty zaznamenali rekordne nízky prírastok obyvateľstva

Washington 22. decembra (TASR) - Populácia Spojených štátov rástla v roku 2021 pomalšie ako počas iných rokov. Čiastočne za to môže aj pandémia koronavírusu. V utorok to oznámil Americký úrad pre sčítanie ľudu (USCB), informovala agentúra Reuters.



"Pomalú mieru rastu (populácie) môžeme pripísať menšej medzinárodnej migrácii, klesajúcej plodnosti a zvýšenej úmrtnosti, ktorú čiastočne zapríčinila pandémia ochorenia COVID-19," uviedol úrad pre sčítanie ľudu.



V roku 2021 pribudlo v americkej populácii prvýkrát od roku 1937 menej ako milión ľudí. Od júla 2020 do júla 2021 pribudlo v USA 392.665 obyvateľov, čo predstavuje nárast o 0,1 percenta. Celkovo tak populácia Spojených štátov vzrástla na takmer 331,9 milióna obyvateľov, píše agentúra AP.



Spomaľovanie rastu populácie je v posledných rokoch pre USA typické. Dôvodmi sú klesajúca plodnosť a znižujúca sa migrácia v kombinácii so zvyšujúcou sa úmrtnosťou, ktorá je spôsobená najmä starnutím obyvateľstva.



"Okrem niekoľkých posledných rokov, keď bol rast populácie historicky najmenší, bol najmenší prírastok v 20. storočí zaznamenaný medzi rokmi 1918 - 1919 z dôvodu pandémie španielskej chrípky a prvej svetovej vojny," uviedol šéf odboru pre odhad populácie USCB Luke Rogers.



Spojené štáty zaznamenali od začiatku pandémie vôbec najvyšší počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zomrelo v USA v súvislosti s covidom už viac ako 800.000 ľudí.