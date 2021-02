Texaská infraštruktúra nezvládla mráz, milióny ľudí sú bez elektriny

Washington 18. februára (TASR) - Milióny obyvateľov amerického štátu Texas už niekoľko dní sužuje neobvykle mrazivé počasie v kombinácii s prerušením dodávok elektriny. Zlyhanie elektrickej siete v štáte, ktorý je najväčším producentom energie v USA, vyvolalo polemiku o obnoviteľných zdrojoch energie, reguláciách a klimatických zmenách. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Guardian.



Rozvodnú sieť tohto južanského štátu riadi Texaská rada pre elektrickú energiu (ERCOT). Tá podľa vlastných slov pozastavila dodávky energie pre milióny svojich zákazníkov po tom, ako bola v dôsledku mrazivého počasia nútená vypnúť niekoľko elektrární. Inak by bolo hrozilo preťaženie siete a jej úplný kolaps naprieč celým Texasom.



Niektorí republikánski poslanci dávajú havarijnú situáciu za vinu zamrznutým veterným turbínam, avšak podľa odborníkov a oficiálnych predstaviteľov majú na súčasnej kríze najväčší podiel elektrárne na zemný plyn.



Extrémne počasie ovplyvnilo všetky miestne zdroje energie vrátane obnoviteľných, informovala korporácia ERCOT. Väčšinu texaskej energie však generuje práve zimný plyn a v menšej miere aj veterné turbíny a uhoľné a jadrové elektrárne.



Nízke teploty majú nepriaznivý vplyv na schopnosť zemného plynu prúdiť cez potrubia do elektrární a domácností, približuje The Guardian. Profesor Michael Webber z Texaskej univerzity v Austine, zaoberajúci sa energetickými zdrojmi, pre miestne médiá uviedol, že infraštruktúra zemného "plynu priam teatrálne zlyhala".



The Guardian ďalej poukázal na skutočnosť, že veterné turbíny využíva mnoho štátov, kde sú mrazivé teploty oveľa bežnejšie než v Texase. Napríklad štát Iowa takto generuje až 40 percent svojej elektriny. Zároveň dodal, že extrémne výkyvy počasie budú vzhľadom na klimatické zmeny čoraz častejšie.



Texas je jediný pevninský (t.j. okrem Aljašky a Havaja) štát USA, ktorý má vlastnú, oddelenú energetickú sústavu. Tá zároveň nie je regulovaná Federálnou komisiou pre reguláciu energetiky (FERC). To znamená, že miestne úrady majú síce väčšiu kontrolu nad svojím energetickým sektorom, avšak v prípade rozsiahlych výpadkov energie je ťažšie zabezpečiť dodávky elektriny z iných štátov.



Demokrati i niektorí republikáni zo súčasnej krízy vinia korporáciu ERCOT. Texaský guvernér Greg Abbott v tejto súvislosti vyzval na vyšetrovanie. Bývalý šéf rezortu energetiky Rick Perry, ktorého nominoval exprezident Donald Trump, však povedal, že Texasania budú radšej niekoľko dní bez elektriny, než by dovolili federálnej vláde regulovať štátny energetický sektor.