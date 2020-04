The Rolling Stones vydali skladbu, ktorá sa hodí na súčasné obdobie

New York 24. apríla (TASR) – Britská rocková skupina The Rolling Stones predstavila novú skladbu, o ktorej si členovia kapely myslia, že je ideálna pre obdobie pandémie koronavírusu, informovala v piatok agentúra AP.



"Som duch žijúci v meste duchov. Môžeš ma hľadať, mňa sa však nedá nájsť," spieva v texte piesne spevák Mick Jagger, ktorý skladbu napísal spolu s gitaristom Keithom Richardsom.



Jagger povedal, že na piesni členovia skupiny pracovali dávno predtým, ako boli na celom svete zavedené opatrenia na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Rozhodli sa znova sa k nej vrátiť v období izolácie, pretože sa podľa nich na toto obdobie hodí.







The Rolling Stones v sobotu 18. apríla odohrali jednu zo svojich starších skladieb v rámci charitatívneho televízneho koncertu, ktorým viacerí umelci vzdali hold zdravotníckym pracovníkom bojujúcim proti pandémii. Koncert zorganizovala americká speváčka Lady Gaga, vlastným menom Stefani Germanotta.