Tisícky ľudí žiadali lepšie pracovné podmienky odchodom z pracoviska

Washington 21. júla (TASR) – Tisícky amerických zamestnancov sa v pondelok zúčastnili na hromadnom odchode zo svojich pracovísk. Chceli tak vyjadriť solidaritu s afroamerickou menšinou, ako aj inými skupinami, ktoré musia čeliť rasovej diskriminácii v práci a policajnej brutalite. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Demonštranti svoju akciu nazvali walkout a žiadajú zvýšenie platov, poskytovanie zdravotného poistenia, plynutie mzdy počas práceneschopnosti a povolenie zamestnancom organizovať sa do odborov.



Tieto body sú súčasťou väčšej snahy o vyvíjanie tlaku na korporácie, aby sa postavili proti rasizmu v pracovnej sfére, píše americká CNN na svojej webstránke.



Podľa amerických médií sa na štrajku zúčastnili zamestnanci zo širokého spektra odvetví vo viac ako 200 mestách Spojených štátov.



„Afroameričania zomierajú, černošské komunity sú v ohrození a zamestnanci každej rasy už toho majú dosť," povedala prezidentka odborovej organizácie SEIU Mary Kay Henryová, ktorá štrajk spoluorganizuje. „Týmto štrajkom zlučujeme prepojené boje za rasovú a ekonomickú spravodlivosť."



Organizátori síce nedisponujú presnými číslami, podľa ich informácií sa však štrajku zúčastnilo zhruba 1500 údržbárov v San Franciscu a 6000 zdravotných sestier z 85 sociálnych zariadení pre seniorov v štátoch New York, New Jersey a Connectitut.



Účastníci Štrajku za životy černochov (Strike for Black Lives) opustili svoje zamestnania na 8 minút a 46 sekúnd – tak dlho podľa policajného záznamu zomieral Afroameričan George Floyd, ktoré koncom mája v štáte Minnesota počas zatýkania dusil belošský policajt, píše CNN.



Približne 100 ľudí sa zúčastnilo na demonštrácii pred newyorským hotelom, ktorý vlastní americký prezident Donald Trump – žiadali tam, aby začal platiť zákon, podľa ktorého by rodiny zasiahnuté koronavírusovou pandémiou mali nárok na finančnú podporu.



Túto právnu normu, známu pod menom HEROES, v máji odsúhlasili v Snemovni reprezentantov, dolnej komore amerického Kongresu, kde majú prevahu demokrati. Neskôr ho však zablokovali poslanci Senátu, hornej komory Kongresu, ktorú tvoria najmä republikáni.