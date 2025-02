USA trápia extrémne tornáda. Zomrelo už minimálne osem ľudí

Washington 16. februára (TASR) — Najmenej osem obetí si vyžiadali záplavy na stredovýchode Spojených štátov, ktoré vyvolali prívalové dažde. Sever USA zasa sužujú silné mrazy a v niektorých regiónoch juhovýchodných štátov vydali miestne úrady výstrahy pred tornádami. TASR o tom píše podľa správ agentúry AP a webu televízie CNN.



Guvernér štátu Kentucky Andy Beshear vyhlásil stav ohrozenia a v sobotu večer oznámil, že požiadal Biely dom o poskytnutie federálnych finančných prostriedkov pre postihnuté oblasti. Medzi doterajšími obeťami záplav je podľa neho aj sedemročné dieťa. Beshear predpokladá, že počet obetí ešte stúpne.



V susednej Virgínii výdatné dažde spôsobili zosuvy bahna, ktoré zablokovalo niekoľko ciest. Záplavy postihli aj štáty Tennessee a Západná Virgínia. Varovanie pred povodňami tam platí do pondelka.



Silné búrky sa prehnali časťami štátov Florida a Georgia. V nedeľu ráno tam podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) platili výstrahy pred tornádami. Viac ako 550.000 ľudí v postihnutých štátoch bolo v nedeľu ráno bez elektriny.



Na severe USA pri kanadských hraniciach sa očakáva silný mráz až do mínus 34 stupňov Celzia. V štátoch Severná a Južná Dakota a Minnesota sa očakáva aj vietor, ktorý spôsobí pokles pocitovej teploty na mínus 45,6 stupňa Celzia.



V regióne Nové Anglicko na severovýchode USA očakávajú meteorológovia výdatné sneženie. Varujú tiež pred silným vetrom, nárazy ktorého by mohli dosiahnuť miestami rýchlosť približne 96 kilometrov za hodinu.



Najviac snehu - do 30 centimetrov - by okrem Nového Anglicka mohlo napadnúť aj na severe štátu New York. "V niektorých oblastiach predpokladáme tvorbu poľadovice... Silná námraza môže spôsobiť popadanie stromov a výpadky dodávok elektrickej energie," varovala NWS.