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USA tretiu noc v rade útočili na Irán, podľa Trumpa je dohoda možná
Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch v meste Bandar Abbás, ako aj na ostrove Kiš. Agentúra Fárs zase uviedla, že explózie bolo počuť aj v meste Džam v južnej provincii Búšehr.
Autor TASR
Washington 14. júla (TASR) - Americká armáda v pondelok oznámila, že podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Ide už o tretiu noc v rade, počas ktorej zasiahla ciele na iránskom území, zatiaľ čo vyhliadky na dohodu o ukončení vojny sa zhoršujú, pripomína agentúra AFP, píše TASR. Prezident USA Donald Trump však uviedol, že dohoda s Teheránom je stále možná.
„Tieto údery budú naďalej spôsobovať iránskym silám značné straty a oslabovať ich schopnosť útočiť na nevinných civilistov a obchodné lode v Hormuzskom prielive,“ uviedlo Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. Útoky sa začali o 22.45 h SELČ na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa.
Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch v meste Bandar Abbás, ako aj na ostrove Kiš. Agentúra Fárs zase uviedla, že explózie bolo počuť aj v meste Džam v južnej provincii Búšehr.
Iránske námorníctvo predtým odpálilo strely na „loď amerického nepriateľa“, uviedla iránska štátna televízia IRIB s odvolaním sa na nemenovaný vojenský zdroj. IRIB tiež informovala o útokoch v celom regióne vrátane štátov Perzského zálivu. Stalo sa tak po tom, ako Spojené štáty oznámili, že od utorka začnú blokovať iránske prístavy.
Iránska armáda zase upresnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V stanovisku zverejnenom IRIB napísala, že vyslala drony proti americkému raketovému systému Patriot, nádržiam s palivom, strážnej veži, skladu munície a komunikačným systémom, informuje televízia al-Džazíra.
V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Kuvajtské ozbrojené sily zase uviedli, že zachytávajú „nepriateľské vzdušné ciele“. Jordánska armáda oznámila, že zachytila štyri iránske rakety. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) informovalo, že pri iránskych útokoch na jeho ropné tankery zahynul jeden človek a osem ďalších utrpelo zranenia.
Trump v pondelkovom rozhlasovom rozhovore povedal, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu krajinu ešte v ten istý deň a opäť aj v utorok, pričom dodal, že Teherán nemá možnosť týmto útokom zabrániť. Zároveň uviedol, že vojenské operácie USA proti Iránu by mohli pokračovať dva až tri týždne.
V reakcii na otázku novinára v Bielom dome uviedol, že „máme obrovské množstvo munície... a bude to pokračovať, uvidíme, čo sa stane. Ničíme však všetky ich útočné kapacity a kontrolujeme (Hormuzský) prieliv,“ povedal Trump. „Obnovujeme blokádu a táto blokáda nie je namierená proti nikomu inému než proti Iránu,“ dodal.
Napriek tomu je podľa prezidenta dohoda s Teheránom o ukončení vojny stále možná. „Áno, myslím si, že dohoda je možná. Určite áno,“ povedal novinárom. „Pred dvoma dňami sme s nimi mali dohodu a potom povedali: ‚Nemôžeme túto dohodu uzavrieť. Musíme o nej ešte ďalej rokovať,‘“ opísal situáciu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že júnové memorandum o porozumení, ktoré tvorilo základ rokovaní a viedlo k zrušeniu americkej blokády Hormuzu, je „v kríze“.
Americké sily v uplynulých dňoch opakovane zasiahli iránske ciele a uviedli, že tieto údery sú reakciou na iránske útoky proti lodiam v Hormuzskom prielive. Teherán na to odpovedal vlastnými údermi vrátane tých proti štátom v oblasti Perzského zálivu.
„Tieto údery budú naďalej spôsobovať iránskym silám značné straty a oslabovať ich schopnosť útočiť na nevinných civilistov a obchodné lode v Hormuzskom prielive,“ uviedlo Centrálne velenie Ozbrojených síl USA (CENTCOM) vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach. Útoky sa začali o 22.45 h SELČ na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa.
Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch v meste Bandar Abbás, ako aj na ostrove Kiš. Agentúra Fárs zase uviedla, že explózie bolo počuť aj v meste Džam v južnej provincii Búšehr.
Iránske námorníctvo predtým odpálilo strely na „loď amerického nepriateľa“, uviedla iránska štátna televízia IRIB s odvolaním sa na nemenovaný vojenský zdroj. IRIB tiež informovala o útokoch v celom regióne vrátane štátov Perzského zálivu. Stalo sa tak po tom, ako Spojené štáty oznámili, že od utorka začnú blokovať iránske prístavy.
Iránska armáda zase upresnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V stanovisku zverejnenom IRIB napísala, že vyslala drony proti americkému raketovému systému Patriot, nádržiam s palivom, strážnej veži, skladu munície a komunikačným systémom, informuje televízia al-Džazíra.
V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Kuvajtské ozbrojené sily zase uviedli, že zachytávajú „nepriateľské vzdušné ciele“. Jordánska armáda oznámila, že zachytila štyri iránske rakety. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) informovalo, že pri iránskych útokoch na jeho ropné tankery zahynul jeden človek a osem ďalších utrpelo zranenia.
Trump v pondelkovom rozhlasovom rozhovore povedal, že Spojené štáty tvrdo zasiahnu krajinu ešte v ten istý deň a opäť aj v utorok, pričom dodal, že Teherán nemá možnosť týmto útokom zabrániť. Zároveň uviedol, že vojenské operácie USA proti Iránu by mohli pokračovať dva až tri týždne.
V reakcii na otázku novinára v Bielom dome uviedol, že „máme obrovské množstvo munície... a bude to pokračovať, uvidíme, čo sa stane. Ničíme však všetky ich útočné kapacity a kontrolujeme (Hormuzský) prieliv,“ povedal Trump. „Obnovujeme blokádu a táto blokáda nie je namierená proti nikomu inému než proti Iránu,“ dodal.
Napriek tomu je podľa prezidenta dohoda s Teheránom o ukončení vojny stále možná. „Áno, myslím si, že dohoda je možná. Určite áno,“ povedal novinárom. „Pred dvoma dňami sme s nimi mali dohodu a potom povedali: ‚Nemôžeme túto dohodu uzavrieť. Musíme o nej ešte ďalej rokovať,‘“ opísal situáciu.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že júnové memorandum o porozumení, ktoré tvorilo základ rokovaní a viedlo k zrušeniu americkej blokády Hormuzu, je „v kríze“.
Americké sily v uplynulých dňoch opakovane zasiahli iránske ciele a uviedli, že tieto údery sú reakciou na iránske útoky proti lodiam v Hormuzskom prielive. Teherán na to odpovedal vlastnými údermi vrátane tých proti štátom v oblasti Perzského zálivu.