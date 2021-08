Tropická búrka Henri spôsobila záplavy a výpadky elektriny

New York 22. augusta (TASR) - Tropická búrka Henri sprevádzaná mimoriadne vysokým úhrnom zrážok zasiahla v nedeľu východné pobrežie Spojených štátov, kde spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a narušila leteckú dopravu.



Ako píše agentúra AP, bez elektriny je podľa miestneho dodávateľa 74.000 domácností v štáte Rhode Island a vyše 28.000 v štáte Connecticut. Intenzívne zrážky navyše spôsobili povodne v štátoch od štátu New Jersey až po štát Massachusetts.



Henri pred príchodom na pevninu USA zoslabol z hurikánu prvej kategórie na tropickú búrku. Napriek tomu ju podľa národného centra pre hurikány (NHC) sprevádzali vetry s rýchlosťou 97 kilometrov za hodinu, pričom v nárazoch dosahovali 113 kilometrov za hodinu



Newyorské letisko LaGuardia a letisko Newark v štáte New Jersey zrušili podľa miestnych úradov takmer štvrtinu všetkých svojich letov.



Očakáva sa, že na severovýchode USA naprší 7,5 až 15 centimetrov zrážok, pričom na niektorých miestach maximálne 25 centimetrov, uvádza NHC.



Guvernér štátu New York Andrew Cuomo vyhlásil v sobotu v súvislosti s búrkou stav núdze a zmobilizoval 500 príslušníkov národnej gardy. V oblastiach, ktoré má Henri zasiahnuť bude v službe približne 1000 policajtov, informovala vtedy stanica NBC News. Henri nakoniec mesto New York obišiel, napriek tomu tam však v noci na nedeľu spôsobil silnú búrku.