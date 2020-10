Trump a Biden absolvovali predvolebné mítingy v štátoch stredozápadu

Na archívnej snímke volička Kathleen Monokandiliosová drží hlasovací lístok pri čakaní pred volebnou miestnosťou na hlasovanie v predčasných voľbách v meste Palm Harbor, v americkom štáte Florida 19. októbra 2020.. Foto: TASR/AP

Saint Paul/Green Bay 31. októbra (TASR) - Americký republikánsky prezident Donald Trump a jeho demokratický rival v blížiacich sa voľbách novej hlavy štátu Joe Biden v piatok absolvovali mítingy v štátoch stredozápadu USA.Trump navštívil Wisconsin a Michigan, zatiaľ čo Biden zavítal do Iowy, Wisconsinu a Minnesoty, informuje tlačová agentúra Reuters.Trump vo Wisconsine, kde sa minulý týždeň zdvojnásobil počet nových prípadov nákazy koronavírusom, vyzval tamojšieho demokratického guvernéra, aby zrušil protipandemické opatrenia. "" vyhlásil prezident počas mítingu.Predtým, v Michigane, Trump slovne napadol americký zdravotnícky systém a bez uvedenia dôkazov povedal, že lekári profitujú z úmrtí na koronavírusové ochorenie COVID-19.Biden v Minnesote obvinil Trumpa z toho, že "" v boji proti epidémii. Odkázal mu, aby neatakoval zdravotníckych pracovníkov, ktorí liečia obete pandémie. "" povedal Biden.Koronavírusová pandémia, ktorá v Spojených štátoch zabila už viac než 229.000 ľudí a zničila milióny pracovných miest, dominuje posledným dňom predvolebnej kampane. Rekordný nárast prípadov infekcie dostáva tamojšie nemocnice na pokraj kapacity.Trump, ktorý sa pred niekoľkými týždňami zotavil z ochorenia COVID-19, už niekoľko mesiacov bagatelizuje túto zdravotnícku krízu a napriek pribúdajúcim prípadom nákazy vyhlasuje v uplynulých týždňoch, že krajina "". Biden naopak varuje pred "" a sľubuje obnovenie úsilia o zastavenie vírusu.Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Reuters vykonala spoločnosť Ipsos, by Bidena volilo 52 percent opýtaných, kým Trump by dostal 42 percent hlasov - čiastočne z dôvodu všeobecného nesúhlasu s jeho postojom k riešeniu pandémie. Prieskum tiež ukazuje na užší súboj v najsúťaživejších štátoch, ktoré prakticky rozhodnú o celkovom víťazovi volieb.Biden v porovnaní s Trumpom dosiaľ zachovával miernejšie tempo predvolebnej kampane a väčšinu volebného cyklu strávil vo svojom domovskom štáte Delaware, odvolávajúc sa na pandemické reštrikcie.V rámci predčasného hlasovania už odvolilo vyše 85 miliónov voličov, z toho 55 miliónov korešpondenčne. Podľa stanice BBC sú tak Spojené štáty na ceste k najvyššej volebnej účasti za viac než jedno storočie.