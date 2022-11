USA: Trump bez dôkazov opäť hovorí o možných volebných podvodoch

Washington 9. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump na sociálnych sieťach zverejnil nepodložené tvrdenia o tom, že v utorňajších voľbách do Kongresu USA možno dochádza k podvodom. Informovali o tom stanice CNN a NBC News.



"Deje sa tá istá vec s volebnými podvodmi ako v roku 2020???" napísal Trump v príspevku na sieti Truth Social. Narážal na prezidentské voľby spred dvoch rokov, v ktorých zvíťazil súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden, čo Trump doposiaľ odmieta uznať s odkazom na údajné - nikdy nedokázané - volebné podvody.



Podľa NBC News Trump pri svojich nových tvrdeniach o údajných podvodov využil lokálne, izolované incidenty a technické problémy, ku ktorým došlo počas utorkových volieb v štátoch Arizona, Michigan či Pensylvánia.



Obvinil napríklad demokratov v Arizone, že zámerne spôsobili problémy s automatmi používanými na rátanie hlasov a že zinscenovali dlhé rady pred miestnosťami v niektorých tradične republikánskych obvodoch. Miestne úrady Trumpove tvrdenia rozhodne popreli.



"Snažia sa ukradnúť voľby za pomoci nefunkčných automatov a zdržovania. Nedovoľme to!" napísal Trump.



Proti exprezidentovým obvineniam z podvodných praktík sa dôkazne ohradila napríklad Jocelyn Bensonová, štátna tajomníčka štátu Michigan zodpovedná za priebeh hlasovania: "Nie je to pravda. Prosím, nerozširujte lži s cieľom roznecovať alebo nabádať k politicky motivovanému násiliu v našom štáte. Ani nikde inde. Ďakujem," napísala Bensonová.