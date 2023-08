Trump bude čeliť obvineniam z volebných podvodov v štáte Georgia

Washington 22. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že bude čeliť obvineniam súvisiacim s pokusmi o volebné podvody v štáte Georgia z roku 2020 a vo štvrtok sa dobrovoľne dostaví do väznice v meste Atlanta, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a stanice CNN.



Trumpa začiatkom minulého týždňa v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. Obžalovaných bolo aj ďalších 18 ľudí vrátane Trumpovho bývalého osobného právnika Rudyho Giulianiho, ktorý po voľbách vyvíjal nátlak na miestnych zákonodarcov, a bývalého šéfa Trumpovej kancelárie Marka Meadowsa.



Súd v Georgii v pondelok určil Trumpovi podmienky kaucie, ktorej výšku stanovil na 200.000 dolárov. Prokurátorka okresu Fulton Willisová tiež nariadila, že Trump i ostatní obžalovaní v prípade sa musia najneskôr do piatkového poludnia miestneho času hlásiť úradom vo väznici v Atlante.



"Vo štvrtok pôjdem do Atlanty v štáte Georgia, kde ma ZATKNE radikálna ľavicová okresná prokurátorka Fani Willisová," napísal Trump na sociálnej sieti.



Najnovšie obvinenia sú už štvrtými vznesenými voči 77-ročnému Trumpovi za uplynulých päť mesiacov. Zároveň ide o druhú obžalobu, ktorá sa týka jeho snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých prehral proti kandidátovi demokratov Joeovi Bidenovi.



Samotný Trump, ktorý sa opäť chystá kandidovať v amerických prezidentských voľbách v roku 2024, predtým označil obvinenia z volebných podvodov za zmanipulované.