Trump by sa mohol od soboty opäť verejne angažovať, oznámil jeho lekár

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal byť od soboty schopný opäť "verejne sa angažovať", oznámil vo štvrtok osobný lekár šéfa Bieleho domu Sean Conley. Trump podľa neho reagoval na liečbu ochorenia COVID-19 "mimoriadne dobre".



"Sobota bude desiatym dňom od diagnózy z minulého štvrtka a na základe trajektórie pokrokovej diagnostiky, ktorú tím vykonáva, plne očakávam prezidentov bezpečný návrat k verejnému angažovaniu sa," uviedol vo vyhlásení Trumpov lekár Sean Conley, ktorého citovala agentúra AFP.



Donald Trump mal pozitívny test na vírus SARS-CoV-2 minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V noci z piatka na sobotu ho potom previezli do nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone, odkiaľ ho prepustili v pondelok miestneho času do domácej liečby v Bielom dome. Dva dni po ukončení hospitalizácie začal v stredu opäť úradovať z Oválnej pracovne Bieleho domu.