Trump čelí ďalšiemu obvineniu zo sexuálneho napadnutia

Washington 17. septembra (TASR) - Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa obvinila ďalšia žena zo sexuálneho napadnutia. Bývalá modelka Amy Dorrisová vo štvrtok v britskom denníku The Guardian vôbec po prvý raz verejne opísala, ako ju prezident údajne obchytával a nasilu jej strčil jazyk "hlboko do hrdla".



"Bola som v jeho zovretí a nemohla som sa odtiaľ dostať," povedala. "Neviem, ako nazvať to, keď niekto niekomu strká jazyk do krku. Ale vytlačila som mu ho zubami. A myslím, že som mu tým možno poranila jazyk," opísala napadnutie Dorrisová.



Incident sa podľa nej odohral počas tenisového turnaja US Open 5. septembra 1997 v New Yorku. V tom čase mala Dorrisová 24 rokov, Trump 51 a bol ženatý so svojou druhou ženou, Marlou Maplesovou.



Dorrisová tiež povedala, že k napadnutiu prišlo pred toaletou v Trumpovom VIP apartmáne s balkónom s výhľadom na kurty, kým ostatní hostia pozerali na turnaj.



Na podporu svojho tvrdenia Dorrisová denníku poskytla svoj lístok z turnaja, ako aj šesť fotografií, ktoré ju zobrazujú s Trumpom počas niekoľkých dní v New Yorku.



Dorrisová sa so súčasným prezidentom spoznala prostredníctvom svojho vtedajšieho partnera, podnikateľa Jasona Binna, ktorý bol v 90. rokoch blízkym Trumpovým priateľom.



Podľa vlastných slov Dorrisová zvažovala verejne prehovoriť už v roku 2016, keď viacero žien obvinilo vtedajšieho kandidáta Republikánskej strany na prezidenta zo sexuálneho obťažovania. Zverejnením tejto informácie však nechcela ublížiť svojej rodine, preto sa rozhodla ďalšie štyri roky mlčať.



"Je mi zle z toho, že mu to vždy prejde. Som unavená a nechcem už mlčať. Je to tak trocha očisťujúci pocit. Chcem, aby ľudia vedeli, že toto je náš prezident. Takéto veci on robí - a je to neakceptovateľné."



Trump sa prostredníctvom svojich právnikov vyjadril, že "najdôraznejším možným spôsobom" odmieta, že by niekedy modelku obťažoval, zneužil alebo sa k nej nevhodne správal.



Jeho právnici zároveň dodali, že sa Dorrisová sa s týmto obvinením nikdy neobrátila na orgány činné v trestnom konaní ani na samotného prezidenta. Podľa Trumpovho právneho tímu načasovanie zverejnenia krátko pred novembrovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa Trump uchádza o znovuzvolenie, svedčí o tom, že obvinenia by mohli byť "politicky motivované".