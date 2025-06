Trump chce v rozpočte vyčleniť na obranu takmer 893 miliárd dolárov

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce zvýšiť platy vojakom a nakúpiť viac pokročilých rakiet a útočných dronov. S cieľom ušetriť ale plánuje znížiť stavy v námorníctve a nakúpiť menej lodí či stíhacích lietadiel. Vyplýva to z najnovších dokumentov o plánovanom budúcoročnom rozpočte na obranu zverejnených v stredu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Požiadavka na výdavky pre obranu a národnú bezpečnosť v budúcom roku je približne v rovnakej výške ako tento rok - 892,6 miliardy dolárov. Z toho sa okrem armády financujú aj činnosti súvisiace s jadrovými zbraňami či vnútornou bezpečnosťou.



Podľa Bieleho domu budú finančné prostriedky využité najmä na odstrašenie prípadnej čínskej agresie v Indopacifiku a revitalizáciu obranného priemyslu. Väčšina peňazí na Trumpov návrh systému protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola) bola zahrnutá do samostatného rozpočtového návrhu a nie je súčasťou toho zaslaného americkému Kongresu. Nový systém protiraketovej obrany oznámil prezident v máji a uviedol, že by mal stáť približne 175 miliárd dolárov. Funkčným by sa mal stať do roku 2029.



V rozpočtovom návrhu na rok 2026 Trump žiada nakúpiť menej stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin ako minulý rok a len tri vojnové lode. Americké námorníctvo pritom očakáva, že nákup novej lode triedy Virginia od spoločností General Dynamics a Huntington Ingalls Industries a ďalších 15 lodí bude zahrnutý do samostatného návrhu o rozpočte.



Trump v návrhu žiada zvýšenie platov pre vojakov o 3,8 percenta. Zároveň sa snaží znížiť armádne výdavky vyradením staršej a prevádzkovo nákladnejšej techniky vrátane niektorých lodí a lietadiel. Námorníctvo by malo znížiť počet civilných zamestnancov o 7286 osôb.



Exprezident Joe Biden vo svojom poslednom rozpočtovom návrhu minulý rok navrhoval nákup 68 stíhačiek F-35, Trump žiada len 47 lietadiel rovnakého modelu. Podľa agentúry Reuters americké ministerstvo obrany priorizuje nákup munície a kľúčových zbraňových systémov.