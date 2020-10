Trump chce v sobotu vystúpiť na zhromaždení v štáte Florida

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil, že by chcel už v sobotu pokračovať vo svojej predvolebnej kampani - desať dní po tom, ako mal minulý štvrtok pozitívny test na vírus SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Myslím si, že sa pokúsim vystúpiť na zhromaždení v sobotu večer, ak budeme mať čas ho zorganizovať... pravdepodobne na Floride," povedal Trump počas štvrtkového rozhovoru na americkej televíznej stanici Fox News a dodal, že deň na to môže byť ďalšie zhromaždenie v štáte Pensylvánia.



Trumpov lekár Sean Conley sa vo štvrtok vyjadril, že počnúc sobotou plne očakáva "prezidentov bezpečný návrat k verejnému angažovaniu sa."



Správa prichádza po tom, ako sa Trump odmietol zúčastniť na druhej z naplánovaných troch prezidentských debát so svojím súperom na post prezidenta, demokratickým kandidátom Joeom Bidenom.



Organizátori debaty vo štvrtok rozhodli o zmene jej tradičného osobného formátu na virtuálny, čo Trump okamžite odmietol a vyzval na stretnutie kandidátov osobne. Virtuálny formát by totiž podľa neho prospel Bidenovi.



Druhá a zároveň posledná debata pred voľbami sa nakoniec odohrá 22. októbra večer v priestoroch Belmontskej univerzity v meste Nashville, štát Tennessee.



Zároveň vo štvrtok predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová pre novinárov uviedla, že v priebehu piatka ona a ďalší demokrati predstavia opatrenie týkajúce sa 25. dodatku ústavy, ktorý umožňuje prevzatie najvyššej funkcie viceprezidentom, ak sa zistí, že prezident "nie je schopný" plniť si svoje povinnosti. Podľa nej by to "pomohlo zabezpečiť efektívne a neprerušované vedenie v najvyššom úrade výkonnej moci".