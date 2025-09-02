< sekcia Zahraničie
Trump je z Putina veľmi sklamaný, fámy ohľadom svojho zdravia poprel
Trump po summite stanovil Rusku na uzavretie mieru dvojtýždňový termín, ktorý vyprší koncom tohto týždňa.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je „veľmi sklamaný“ neúspechom ruského prezidenta Vladimira Putina uzavrieť po spoločnom bilaterálnom summite na Aljaške mierovú dohodu s Ukrajinou. Šéf Bieleho domu neskôr na tlačovej konferencii poprel medializované informácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Som veľmi sklamaný z prezidenta Putina, to môžem povedať. Mali sme skvelý vzťah, som veľmi sklamaný,“ odpovedal Trump na otázku politického komentátora Scotta Jenningsa, či sa cíti krokmi Putina po summite na Aljaške zradený.
Trump po summite stanovil Rusku na uzavretie mieru dvojtýždňový termín, ktorý vyprší koncom tohto týždňa. Americký prezident napriek tomu neuviedol, či a aké dôsledky bude nenaplnenie jeho podmienky mať. Minister financií Scott Bessent v pondelok v televízii Fox News uviedol, že o potenciálnych sankciách budú rokovať tento týždeň.
„Putin spravil presný opak toho, čo naznačil, že chce urobiť. Skutočne opovrhnutiahodným spôsobom zintenzívnil bombardovanie. Takže si myslím, že s prezidentom Trumpom sú na stole všetky možnosti a myslím si, že ich tento týždeň veľmi dôkladne preskúmame,“ uviedol Bessent.
Trump taktiež vyhlásil, že sa po stretnutí Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom neobáva potenciálneho paktu medzi Moskvou a Pekingom. „Vôbec ma to neznepokojuje, nie. Máme zďaleka najsilnejšiu armádu na svete a proti nám by nikdy nepoužili svoju armádu. Verte mi, že by to bolo to najhoršie, čo by kedy mohli urobiť,“ pokračoval.
Americký prezident krátko na to počas tlačovej konferencie v Bielom dome uviedol, že medializované správy o jeho zhoršujúcom sa zdraví, či až smrti, sú „dezinformácie“.
