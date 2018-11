Donald Trump kritizoval stredoamerické krajiny za karavány migrantov

Trump urobil z migrantov hromadne smerujúcich do USA a z nelegálneho prisťahovalectva ústrednú tému svojich vystúpení na mítingoch, na ktorých sa zúčastňuje pred utorkovými voľbami v USA.

Washington 5. novembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v nedeľu ostro kritizoval stredoamerické krajiny vrátane Hondurasu a Salvádora za to, že nezastavili tzv. karavány migrantov snažiacich sa dostať do Spojených štátov.



Trump sa na predvolebnom mítingu v štáte Georgia sťažoval, že "týmto krajinám platíme stovky miliónov dolárov", aj keď "pre nás nič nerobia". Citovala ho agentúra AP.



Šéf Bieleho domu zopakoval, že chce zastaviť pomoc USA pre tieto krajiny, a pohrozil, že "je zastavíme veľmi skoro".



Trump urobil z migrantov hromadne smerujúcich do USA a z nelegálneho prisťahovalectva ústrednú tému svojich vystúpení na mítingoch, na ktorých sa zúčastňuje pred utorkovými voľbami v Spojených štátoch.



Trump týmto migrantom odkazuje, aby sa vrátili domov, a zdôrazňuje, že do USA ich nevpustia. V nedeľu ich cestu znova označil za "inváziu" a dodal: "Nehráme sa hry."