Trump kritizoval volebné zhromaždenia demokratov v Iowe

Washington 4. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok na Twitteri označil volebné zhromaždenia Demokratickej strany v štáte Iowa, ktoré ovplyvnili technické problémy, za "zbabrané" a upozornil na svoje víťazstvo na republikánskych zhromaždeniach.



Americká Demokratická strana v utorok uviedla, že hlasy odovzdané na volebných zhromaždeniach v štáte Iowa, z ktorých vzíde protikandidát republikána Trumpa v novembrových voľbách prezidenta Spojených štátov, sa pre technické problémy sčítavajú manuálne. Zverejnenie výsledkov sa v dôsledku toho posunulo. Zverejnené majú byť v priebehu utorka.



"Demokratická strana to v Iowe skutočne zbabrala, Republikánska strana však nie," napísal Trump na Twitteri.



Volebné zhromaždenia v pondelok v Iowe zorganizovali aj republikáni, u ktorých však v súlade s očakávaniami zvíťazil Trump, keďže nemal žiadneho vážnejšieho súpera.



Americký prezident na Twitteri pripomenul svoje víťazstvo na volebných zhromaždeniach republikánov so ziskom viac ako 97 percent hlasov. Trump podľa svojich vyjadrení zvíťazil so ziskom najvyššieho počtu hlasov v dejinách štátu Iowa, čím prekonal predchádzajúci rekord prezidenta Baracka Obamu.



Prvým volebným zhromaždeniam predchádzala rok trvajúca kampaň a konajú sa v čase vrcholiaceho úsilia o odvolanie Trumpa z funkcie prostredníctvom ústavnej žaloby na pôde Kongresu.