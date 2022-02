Trump môže byť stíhaný v kauze útoku na Kapitol, rozhodol sudca

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Washington 19. februára (TASR) - Americký sudca v piatok rozhodol, že bývalý prezident Donald Trump môže byť stíhaný za svoje skutky, ktoré viedli k útoku jeho stúpencov na washingtonský Kapitol, keďže v tomto prípade nemá nárok na prezidentskú imunitu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.Bývalý prezident je terčom viacerých žalôb zo strany štátnych predstaviteľov a polície. Tí ho obviňujú z toho, že je priamo zodpovedný za násilie, ktorého sa dopustili jeho podporovatelia, keď 6. januára 2021 vtrhli do Kapitolu.Sudca Amit Mehta rozhodol, že tieto žaloby sú prípustné na základe toho, že Trumpovo konanie v deň útoku bolo, ktoré sa, čo podľa sudcu nespadá do rozsahu prezidentskej imunity.Mehta tiež uviedol, že Trumpov prejav k tisícom jeho priaznivcov pred útokom mohol byťvnímaný akoKrátko po tom, ako Trump prehovoril k svojim podporovateľom, sa dav vydal na pochod k sídlu amerického Kongresu, pričom doň stovky nakoniec aj vtrhli.Trump v tom čase na Twitteri kritizoval viceprezidenta Mikea Pencea za to, že nezablokoval potvrdenie víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách, čo podľa sudcu predstavovalo Trumpovs útokom na Kapitol.Trumpove skutky zo 6. januára 2021 skúma aj výbor Snemovne reprezentantov, ktorý má k dispozícii stovky strán dokumentov, textových správ a svedectiev. Podľa šéfa vyšetrovania sa Trump snažil niektoré z nich utajiť.Bývalý prezident toto vyšetrovanie označuje za