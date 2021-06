Trump na mítingu v Ohiu opakoval, že víťazom volieb je on, nie Biden

Na archívnej snímke bývalý americký prezident Donald Trump 5. januára 2021. Foto: TASR/AP

Wellington 27. júna (TASR) - Republikáni v Spojených štátoch v budúcoročných voľbách do Kongresu porazia "" a získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Vyhlásil to v sobotu americký exprezident Donald Trump v meste Wellington v štáte Ohio na svojom prvom verejnom mítingu, odkedy sa pred piatimi mesiacmi skončilo jeho funkčné obdobie a nahradil ho Joe Biden. Informovala o tom v nedeľu stanica ORF a svetové agentúry.V roku 2024 bude nasledovať i víťazstvo republikánov v Bielom dome, uviedol 75-ročný Trump na podujatí s mottom "" (Zachráňme Ameriku!), ktoré sa začalo v sobotu večer o 19.00 h miestneho času (nedeľa 01.00 h). Podporiť ho prišli tisíce prívržencov. Mnohí účastníci mítingu mali na sebe fanúšikovské tričká a šiltovky so sloganmi, ako napríklad "".Vládu demokrata Bidena označil Trump za "" a znova opakoval, že skutočným víťazom ostatných prezidentských volieb je on, a nie Biden. "" povedal Trump o volebnej noci. "" pokračoval v klamlivých výrokoch. Trump sa na základe nepodložených tvrdení naďalej drží rétoriky, že o víťazstvo ho pripravili podvodom.Trump pricestoval do Ohia s cieľom vyjadriť podporu Maxovi Millerovi, bývalému poradcovi Bieleho domu, ktorý je vyzývateľom republikánskeho kongresmana Anthonyho Gonzaleza. Práve Gonzalez bol jedným z desiatich republikánov, ktorí spolu s demokratmi hlasovali za impeachment Trumpa za jeho úlohu pri podnecovaní útoku na Kapitol zo 6. januára. Spod viny ho však nakoniec oslobodil Senát. "" vyzval Trump, ktorého citovala agentúra DPA.Exprezident v podstate signalizoval svoju ochotu pomáhať tým kandidátom, ktorí podporujú jeho hnutie" (Urobme Ameriku opäť veľkou).Hoci sa Trump opakovane pohráva s myšlienkou opätovnej prezidentskej kandidatúry, dosiaľ oficiálne plány o svojej politickej budúcnosti nepredstavil.Budúci týždeň Trump odcestuje do pohraničnej oblasti USA s Mexikom, s cieľom kritizovať Bidenovu administratívu čo sa týka imigračnej politiky, píše agentúra AFP. Počas nasledujúceho víkendu sa zase zúčastní na mítingu na Floride.