Trump nakrátko opustil nemocnicu, aby pozdravil stúpencov

Washington 5. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu nakrátko opustil nemocnicu, v ktorej sa lieči z ochorenia COVID-19, aby z auta pozdravil svojich stúpencov zhromaždených pred zdravotníckou inštitúciou. Informovala o tom agentúra AP.Kolóna vozidiel s Trumpom prešla okolo priaznivcov prezidenta po tom, ako im šéf Bieleho domu vo videu na sociálnej sieti prisľúbil prekvapivú návštevu. Americké médiá priniesli zábery, na ktorých Trump s rúškom na tvári máva z čierneho auta davu ľudí, píše agentúra AFP. Krátko na to sa do nemocnice vrátil.uviedol Trump vo videu zverejnenom na Twitteri, zrejme v narážke na svoje ochorenie.Trumpovi ošetrujúci lekári predtým v priebehu dňa oznámili, že zdravotný stav prezidenta sa naďalej zlepšuje a už v pondelok by ho mohli prepustiť z nemocnice, v ktorej ho v noci na sobotu hospitalizovali s ochorením COVID-19.Podľa tímu lekárov 74-ročnému prezidentovi v posledných dňoch dvakrát poklesla hladina kyslíka a dostával aj steroidy. Jeho zdravotný stav však celkovo lekári hodnotili pozitívne s dobrými vyhliadkami.Samotný Trump vo videu z nemocnice uviedol, že sa už cíti oveľa lepšie. Vyjadril tiež presvedčenie, že sa čoskoro vráti do Bieleho domu. Uviedol však aj, že nasledujúce dni budú skutočnou skúškou v ďalšom priebehu jeho choroby.Trump v noci na piatok na Twitteri oznámil, že on a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. V noci na sobotu Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone.