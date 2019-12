Trump napísal Pelosiovej kvôli impeachmentu list

Americký prezident Donald Trump zaslal v utorok 17. decembra 2019 predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej list, v ktorom pohrozil, že ak budú demokrati pokračovať v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) proti nemu, bude to pokladané za "otvorené vyhlásenie vojny americkej demokracii". Foto: TASR/AP

Washington 17. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zaslal v utorok predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej list, v ktorom pohrozil, že ak budú demokrati pokračovať v procese ústavnej žaloby (impeachmentu) proti nemu, bude to pokladané za "otvorené vyhlásenie vojny americkej demokracii".V šesťstranovom liste americký prezident vyjadruje svoj "rozhodný protest proti straníckej krížovej výprave" impeachmentu, ktorú proti nemu vedú členovia Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov.," napísal okrem iného Trump v liste. Tvrdí, že ani jeden z dvoch článkov ústavnej žaloby navrhnutých právnym výborom Snemovne, o ktorých by malo v stredu hlasovať jej plénum, sa nezakladá na pravde. Výbor navrhol podať ústavnú žalobu na prezidenta pre zneužitie právomoci a pohŕdanie Kongresom.Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriavalo na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi, ktorý by sa v takom prípade stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA — po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde však majú väčšinu republikáni.