Trump nesúhlasí s možnými zmenami v predvolebných debatách

Washington 2. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že je spokojný so súčasným formátom predvolebných debát s Joeom Bidenom a je proti možným zmenám, ktoré majú za cieľ zabrániť opakovaniu chaosu z utorkovej prvej debaty. Informovala o tom agentúra AFP.



Americká komisia organizujúca prezidentské predvolebné debaty v stredu oznámila, že pridá nové "nástroje na zachovanie poriadku" v nasledujúcich debatách. Zmeny sa rozhodla urobiť po prvej chaotickej debate z utorka (29. septembra) medzi prezidentom Trumpom a jeho demokratickým protikandidátom Bidenom. Uvažuje sa napríklad nad možnosťou vypnúť kandidátovi mikrofón.



"Prečo by som komisii organizujúcej prezidentské predvolebné debaty povolil meniť pravidlá pre druhú a tretiu debatu, keď som v tej poslednej ľahko zvíťazil," napísal Trump na Twitteri.



Moderátor prvej debaty Chris Wallace z televízie Fox News niekoľkokrát Trumpa prosil, aby nechal Bidena rozprávať bez prerušovania a držal sa dohodnutého formátu otázok, ale márne. Biden bol z toho podráždený, nazval Trumpa "klaun" a v jednom momente povedal prezidentovi "Sklapni", pripomenula agentúra AFP.



Moderátor Wallace priznal, že na taký zmätok nebol pripravený. "Nikdy sa mi ani nesnívalo, že sa to takto vymkne spod kontroly," povedal v stredu pre denník New York Times.



Prvá prezidentská debata trvala 90 minút a konala sa 35 dní pred voľbami novej hlavy štátu. Ďalšie debaty medzi Trumpom a Bidenom budú 15. a 22. októbra. Debata kandidátov na viceprezidenta prebehne 7. októbra.