Trump nevie povedať, či je Putin jeho priateľ alebo nepriateľ

Americký prezident dostal takúto otázku pred odchodom na týždňové európske turné.

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa nevie vyjadriť, či ruského prezidenta Vladimira Putina považuje za svojho priateľa alebo nepriateľa. Trump dostal takúto otázku v utorok pred odchodom na týždňové európske turné s tým, že práve stretnutie s Putinom v Helsinkách bude najjednoduchšou časťou tejto cesty, v rámci ktorej ho čaká aj summit Severoatlantickej aliancie v Bruseli, píše agentúra Reuters.



Trump sa pred odletom rozprával s novinármi v Bielom dome. Zopakoval kritické vyjadrenia na adresu spojencov v NATO, ktorí podľa neho nevynakladajú dostatočné množstvo prostriedkov na obranu. Upozornil tiež na politický vývoj v Británii v súvislosti s jej blížiacim sa vystúpením z EÚ.



"Takže, mám NATO, Spojené kráľovstvo nachádzajúce sa v určitom chaose a mám Putina. Úprimne, Putin môže byť zo všetkého najjednoduchší. Kto by si to pomyslel?" zamyslel sa šéf Bieleho domu.



"Uvidíme, ako to pôjde," povedal na margo summitu s Putinom. "Toto skutočne teraz neviem povedať. Čo sa mňa týka, konkurent," odpovedal Trump na otázku, či považuje Putina za svojho priateľa alebo nepriateľa.



Trump, ktorého predvolebnú kampaň z roku 2016 zatienili podozrenia z tajnej spolupráce s Ruskom, opakovane deklaroval, že chce mať s týmto bývalým nepriateľom Washingtonu z obdobia studenej vojny dobré vzťahy, a to aj napriek napätiu medzi Ruskom a Západom v súvislosti s niektorými medzinárodnými konfliktami, komentoval Reuters.



Trump má v stredu v Bruseli na programe summit NATO, na návštevu Británie pricestuje priamo odtiaľ vo štvrtok 12. júla. Očakávané stretnutie so šéfom Kremľa Putinom bude v pondelok 16. júla v Helsinkách.