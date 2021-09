Generál Milley: Trump nikdy nemal v úmysle zaútočiť na Čínu

Na archívnej snímke americký generál 18. augusta 2021 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 28. septembra (TASR) - Vysokopostavený americký armádny generál Mark Milley v utorok v Senáte vypovedal, že jeho telefonáty čínskym partnerom v búrlivých posledných mesiacoch administratívy Donalda Trumpa mali "" napätie a že bývalý prezident nemal v úmysle zaútočiť na Čínu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP." povedal Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, pred senátnym výborom pre ozbrojené sily." uviedol generál.O telefonátoch Milleyho a jeho čínskeho partnera, generála Li Cuo-čchenga, sa prvýkrát zmienili vo svojej knihe s názvom Peril (Nebezpečie) reportéri denníka The Washington Post Bob Woodward a Robert Costa.Prvý telefonát sa uskutočnil vlani 30. októbra, štyri dni pred americkými prezidentskými voľbami, a druhý 8. januára, dva dni po tom, čo podporovatelia republikána Trumpa vtrhli do amerického Kongresu, kde chceli zabrániť potvrdeniu volebného víťazstva demokrata Joea Bidena.Niektorí republikánski zákonodarcovia obvinili Milleyho z prekročenia svojich právomocí a vyzvali ho na odstúpenie.Milley vo výpovedi pred senátnym výborom obhajoval svoje konanie a povedal, že telefonáty boli koordinované s vtedajšími ministrami obrany. "" vysvetlil Milley." upozornil generál." doplnil Milley. "," zdôraznil.Milley sa tiež zmienil o svojom telefonáte s predsedníčkou Snemovne reprezentantov, demokratkou Nancy Pelosiovou. Podľa knihy Peril chcela počuť uistenie, že nehrozí nebezpečenstvo, že Trump jednostranne spustí jadrový útok." vyhlásil Milley.Podľa knihy Pelosiová na adresu Trumpa povedala: "" A Milley odpovedal: "."Vo svojej výpovedi pred výborom Milley vyhlásil, že Pelosiovej povedal, že "" na to, aby ohodnotil prezidentov duševný stav.