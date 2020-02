Trump obmedzil prisťahovalectvo zo šiestich krajín

Washington 1. februára (TASR) - Americká vláda oznámila v piatok nové obmedzenia týkajúce sa príchodu imigrantov zo šiestich ďalších krajín, ktoré podľa nej nesplnili minimálne bezpečnostné štandardy. Ide o súčasť snáh o ďalšie zredukovanie prisťahovalectva vo volebnom roku, informovala agentúra AP.



Pre imigrantov z Kirgizska, Mjanmarska, Eritrey, Nigérie, Sudánu a Tanzánie budú na základe dokumentu, ktorý v piatok podpísal prezident USA Donald Trump, platiť od 21. februára nové obmedzenia pri získavaní niektorých amerických víz. Nejde však o úplný zákaz cestovania do USA, akým Trump pred tromi rokmi vyvolal pobúrenie kritikov, podľa ktorých sa zameral na moslimov.



Oznámenie prišlo v čase, keď sa Trump snaží presadzovať svoje prísľuby zákroku proti imigrácii, ktoré motivovali jeho stúpencov pri voľbách v roku 2016 a ktoré by podľa neho nádejí mohli mať rovnaký účinok aj v novembri tohto roka. Jeho vláda nedávno oznámila obmedzenia tzv. pôrodného turizmu, vyzdvihuje ostrý pokles počtu ľudí prichádzajúcich do krajiny cez hranicu s Mexikom a zdôrazňuje pokrok pri budovaní tamojšej pohraničnej bariéry.



Biely dom v piatkovom vyhlásení označil za zásadnú otázku národnej bezpečnosti i zdravého rozumu to, že ak chce iná krajina využívať výhody imigrácie a cestovania do Spojených štátov, musí splniť bezpečnostné podmienky stanovené americkými orgánmi.



USA úplne pozastavia vydávanie prisťahovaleckých víz pre občanov Kirgizska, Mjanmarska Eritrey a Nigérie. O tieto víza žiadajú ľudia, ktorí chcú trvale žiť v USA. Sudán a Tanzániu dočasne vyradili len z programu tzv. vízovej lotérie.



Nové opatrenie sa netýka neimigračných víz, vydávaných ľuďom cestujúcim do USA na dočasný pobyt, ako sú turisti, podnikatelia či pacienti.



Aktuálne obmedzenia nasledujú po Trumpovom úplnom zákaze cestovania do USA, ktorý Najvyšší súd v roku 2018 potvrdil ako zákonný. Sú výrazne miernejšie než pôvodný Trumpov zákaz, ktorý pozastavil cestovanie z Iraku, Iránu, Líbye, Somálska, Sudánu a Jemenu na 90 dní, zablokoval prijímanie utečencov na 120 dní a zastavil cesty zo Sýrie. Vláda USA zastavila vydávanie väčšiny víz pre žiadateľov z týchto krajín. Výnimky sú k dispozícii pre študentov a ľudí s "významnými kontaktmi" v Spojených štátoch.



Trump uviedol, že zákaz cestovania je potrebný na ochranu Američanov. Oponenti však tvrdia, že sa zacieľuje na moslimské krajiny, poukazujúc na to, že ako prezidentský kandidát v roku 2015 vyzval na "úplné a kompletné zastavenie vstupu moslimov do Spojených štátov".