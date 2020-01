Trump obvinil demokratov z radikálneho postoja k interrupciám

Washington 24. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok stal prvým úradujúcim prezidentom USA, ktorý sa zúčastnil na každoročnom zhromaždení proti interrupciám vo Washingtone. Sám seba vyzdvihol ako zarytého obhajcu tohto hnutia a svoj prejav okorenil aj náboženskými výrokmi. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.



"Nenarodené deti nikdy nemali v Bielom dome silnejšieho obhajcu," povedal republikán Trump tisícom ľudí zhromaždených na promenáde National Mall v centre Washingtonu. "Každé dieťa je vzácny a posvätný dar od Boha," dodal.



Zároveň obvinil demokratov z "radikálnych a extrémnych" postojov k interrupciám. "Pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva, demokrati zastávajú tie najradikálnejšie a najextrémnejšie postoje," dodal Trump ako prvý prezident, ktorý osobne predniesol príhovor na tomto každoročnom podujatí.



Pochod za život je neodmysliteľnou súčasťou diania vo Washingtone od 70. rokov 20. storočia, ale ešte nikdy ho žiadny americký prezident nenavštívil. Najväčšia takáto akcia v USA sa zameriava na jednu z tém, ktoré americký politický život najviac rozdeľujú.



Právo na umelé prerušenie tehotenstva je chránené rozhodnutím Najvyššieho súdu USA z roku 1973, ktoré padlo v spore známom ako Roe verzus Wade - ale konzervatívci sa snažia dosiahnuť znovu úplnú ochranu nenarodených detí, napríklad zavedením obmedzení v poskytovaní príslušných služieb na štátnej úrovni alebo zrušením federálneho financovania kliník.



Trump sa na podujatí zúčastnil v období, keď sa už pripravuje na kampaň za znovuzvolenie do prezidentského úradu. Pokúša sa nakloniť si kresťanských konzervatívcov a získať ich hlasy vo voľbách v roku 2020.



Prezident prišiel na akciu, ktorá sa konala južne od Bieleho domu, na ceste vedúcej od Kapitolu (sídla Kongresu), práve v čase, keď sa Senát pripravoval vypočuť si ďalšie argumenty obžaloby v procese impeachmentu (ústavnej žaloby) proti nemu.



"Idú po mne, lebo bojujem za vás a bojujeme za tých, čo nemajú hlas. A my zvíťazíme, lebo vieme, ako víťaziť," povedal nadšenému davu prítomných ľudí.



Trumpovo zvolenie za prezidenta v roku 2016 vyvolalo obavy medzi aktivistami za práva žien z toho, že bude dôrazne presadzovať kroky proti interrupciám, a to aj prostredníctvom vymenovania určitých sudcov.