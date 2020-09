Trump odmietol, že označil padlých amerických vojakov za hlupákov

Washington 4. septembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump rázne odmietol správy, že sa údajne pohŕdavo vyjadril na adresu padlých amerických vojakov pochovaných v Európe a že odmietol navštíviť cintorín s ich pozostatkami pre obavy, že by mu dážď mohol rozstrapatiť vlasy. Informovali o tom v piatok agentúry AP a Reuters.



Americký časopis The Atlantic napísal, že Trump, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie za amerického prezidenta a často hovorí o svojej pomoci americkým veteránom, označil v novembri 2018 príslušníkov americkej námornej pechoty, pochovaných na cintoríne Aisne-Marne neďaleko Paríža, za porazencov a hlupákov.



Zamestnanci Rady pre národnú bezpečnosť a Tajnej služby Spojených Štátov vtedy Trumpovi povedali, že pre daždivé počasie je preprava vrtuľníkom na cintorín riskantná, no môžu sa tam dopraviť autom.



Trump reagoval slovami, že nechce navštíviť cintorín, ktorý je plný porazencov, povedal novinárom nemenovaný vládny predstaviteľ.



Biely dom vtedy zrušenie návštevy cintorína zdôvodnil nepriaznivým počasím. Pri inom rozhovore počas tej istej cesty príslušníkov americkej námornej pechoty, ktorí na konci prvej svetovej vojny položili životy v bitke v lese pri obci Belleau severovýchodne od Paríža, označil Trump za hlupákov, pretože sa nechali zabiť.



„Myslieť si, že som sa takto negatívne vyjadril o našich vojakoch a padlých hrdinoch, keď nikto pre americké ozbrojené sily neurobil toľko, čo ja, je hanebné. Je to úplná lož," povedal Trump počas predvolebného zhromaždenia v štáte Pensylvánia.



Podľa Trumpa na cintorín nešiel, pretože počasie bránilo helikoptére vzlietnuť. Pri jazde autom, ktorá bola alternatívou, by podľa neho museli prejsť cez veľmi frekventované časti Paríža, proti čomu namietali aj príslušníci tajnej služby.



Trump v minulosti o zosnulom senátorovi Johnovi McCainovi, ktorého počas vojny vo Vietname zajali, povedal, že nie je vojnovým hrdinom a stal sa ním len preto, lebo ho zajali. „Mám rád tých, ktorí nepadli do zajatia," povedal Trump pred prezidentským voľbami v roku 2016.



O bývalom prezidentovi Georgeovi H.W. Bushovi sa tiež vyjadril ako o porazencovi, pretože ho v druhej svetovej vojne zostrelili Japonci.