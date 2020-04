Trump odporúča nosiť rúška, sám ho však odmieta

Washington 4. apríla (TASR) - Prezident Donald Trump americkým občanom v piatok predstavil nové federálne smernice, ktoré odporúčajú nosenie rúšok na verejnosti, avšak vzápätí dodal, že sám sa touto radou riadiť nehodlá. "Rozhodol som sa to nerobiť," vyhlásil.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča ľuďom zakrývať si tvár na verejnosti, najmä v oblastiach ohnísk nákazy novým koronavírusom, píše agentúra AP.



Hlava štátu sa však necíti byť viazaná smernicami vlastnej vlády. Trump uviedol, že si nevie predstaviť ako sedí v Oválnej pracovni Bieleho domu a víta svetových lídrov so zakrytou tvárou. "Je to odporúčanie, oni to odporúčajú," vysvetlil. "Ja to proste nosiť nechcem."



V USA evidujú už viac ako 245.500 prípadov nákazy a vyše 6000 úmrtí. Americké štáty sa pripravujú na kritický nedostatok ochranných másk a respirátorov. Z tohto dôvodu Trump a ďalší predstavitelia jeho vlády zdôrazňujú, že nové pravidlá sú iba v rovine odporúčaní a akékoľvek podomácky zhotovené zakrytie tváre bude akceptovateľné, pričom chirurgické masky a respirátory N95 by mali byť vyhradené najmä pre zdravotníkov bojujúcich proti nákaze v prvej línii.



Agentúra AP poukazuje na nekonzistentnosť komunikácie Bieleho domu, keďže prvá dáma USA Melania Trumpová na svojom Twitteri vyzýva na nosenie rúšok, ktoré jej manžel odmieta. "Ako sa nám blíži víkend, žiadam všetkých aby dodržiavali vzájomné odstupy a brali nosenie rúšok vážne," tvítla nedávno Trumpová.