Trump ohlásil dohodu s Mexikom o migrácii, clá odložil na neurčito

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil, že zamýšľané uvalenie ciel na tovar dovážaný z Mexika do Spojených štátov "odložil na neurčito" po tom, ako tieto krajiny "dosiahli a podpísali" v piatok večer (miestneho času) dohodu o obmedzení nezákonnej migrácie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Mexiko podľa šéfa Bieleho domu "súhlasilo s prijatím prísnych opatrení na obmedzenie prílevu migrantov" do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov. Súčasťou dohody je výrazné rozšírenie amerického programu navracania žiadateľov o azyl, ktorí prekročia túto hranicu, naspäť do Mexika ešte pred posúdením ich žiadostí úradmi v Spojených štátoch.



Podľa vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí podnikne Mexiko "bezprecedentné kroky" na obmedzenie "neregulárnej migrácie" vrátane nasadenia Národnej gardy pozdĺž svojej hranice s Guatemalou. Mexiko tiež "rozhodne zakročí, aby rozložilo organizácie pašerákov a obchodníkov s ľuďmi".



Rokovania medzi Spojenými štátmi a Mexikom na túto tému budú pokračovať, doplnilo ministerstvo zahraničných vecí vo Washingtone.



Podľa pôvodného zámeru Trumpa mali Spojené štáty budúci pondelok uvaliť päťpercentné clá na všetok tovar dovážaný z Mexika. Sadzba sa mala každý mesiac zvyšovať o päť percentuálnych bodov až do októbra, keď by dosiahla 25 percent.



Šéf Bieleho domu chce docieliť zastavenie prílevu migrantov, prevažne zo stredoamerických krajín, ktorých sa hromadne snažia dostať cez Mexiko do Spojených štátov.