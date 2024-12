USA: Trump plánuje hovoriť s Putinom aj Zelenským

Washington 16. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by chcel hovoriť s ruským lídrom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol, že ho znepokojujú zábery krviprelievania z tohto konfliktu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Musí sa to zastaviť," povedal Trump pred novinármi vo svojej rezidencii Mar-a-Lago. Na otázku, či si myslí, že by Ukrajina mala v rámci vyjednávania o urovnaní takmer trojročnej vojny odstúpiť územie Rusku, Trump priamo neodpovedal.



Veľká časť sporného územia bola podľa jeho slov premenená na trosky a jej obnova potrvá celé storočie. Ozrejmil, že videl fotografie bojových polí posiatych mŕtvolami, ktoré mu pripomínajú niektoré hrozivé fotografie z americkej občianskej vojny v rokoch 1861 – 1865.



Zopakoval, že by chce vojnu rýchlo ukončiť, o podrobnostiach sa však vyjadril zdržanlivo. V rozhovore pre časopis Time uverejnenom minulý týždeň prezradil, že má "veľmi dobrý plán", ako pomôcť, ale ak ho teraz prezradí, "stane sa z neho takmer bezcenný plán".