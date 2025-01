Trump podpísal nariadenie o vývoji systému protivzdušnej obrany

Miami 28. januára (TASR) — Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok výkonné nariadenie na začatie vývoja amerického systému protivzdušnej obrany podobného izraelskému systému Železná kupola (Iron Dome), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Trump nariadil ministrovi obrany, aby do 60 dní predložil plán realizácie "protiraketového obranného štítu novej generácie" chrániaceho pred balistickými, hypersonickými a modernými raketami s plochou dráhou letu, a to aj prostredníctvom vývoja vesmírnych záchytných zariadení. Systém bude vyvinutý v USA, čo Trump už predtým povedal republikánom na stretnutí v Miami.



"Za posledných 40 rokov sa hrozba zo strany strategických zbraní novej generácie miesto zmenšenia stala ešte intenzívnejšou a zložitejšou," uvádza sa v nariadení.



Trump už počas predvolebnej kampane v roku 2024 opakovane sľuboval, že iniciuje vývoj americkej verzie izraelského systému Železná kupola. Podľa AFP však nezohľadnil skutočnosť, že systém likviduje rakety krátkeho doletu, takže nie je vhodný na obranu proti medzikontinentálnym raketám, ktoré sú hlavným nebezpečenstvom pre Spojené štáty.



Izrael používal systém Železná kupola na zostrelenie rakiet vypálených na jeho územie militantným hnutím Hamasom z Gazy či Hizballáhom z Libanonu. Trump zdôraznil, že systém zostrelil takmer všetky rakety, a že aj Spojené štáty si taký zaslúžia.



Americký prezident podpísal v pondelok aj niekoľko ďalších výkonných nariadení týkajúcich sa armády, vrátane opätovného zákazu vstupu transrodových osôb do ozbrojených síl.



Americká armáda zrušila zákaz služby transrodových ľudí v roku 2016 počas druhého funkčného obdobia demokrata Baracka Obamu vo funkcii prezidenta. Transrodoví vojaci, ktorí už v armáde slúžili, sa mohli k svojej orientácii otvorene prihlásiť. Transrodových brancov mohli začať prijímať od 1. júla 2017.



Prvá Trumpova vláda tento termín pôvodne odložila na rok 2018, neskôr od zámeru úplne odstúpila. Trump tvrdil, že transrodoví ľudia pôsobia v armáde rušivo, sú drahí a narúšajú bojovú pripravenosť a vzťahy medzi vojakmi.



Demokrat Joe Biden, ktorý v roku 2021 v Bielom dome vystriedal Trumpa, sa rozhodol zvrátiť jeho obmedzenia len niekoľko dní po nástupe do úradu s tým, že všetci Američania, ktorí sú schopní slúžiť v armáde, by mali dostať túto možnosť. Odhaduje sa, že v ozbrojených silách USA slúži približne 15.000 transrodových ľudí.