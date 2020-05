Trump pohrozil presunom republikánskeho zjazdu zo Severnej Karolíny

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil v pondelok stiahnutím zjazdu Republikánskej strany zo Severnej Karolíny, ak demokratický guvernér tohto štátu USA nezruší obmedzenia hromadných podujatí. Informovala o tom agentúra AFP.



Trumpa by mali republikáni na nominačnom zjazde vymenovať za kandidáta strany v novembrových prezidentských voľbách. Svoju nespokojnosť s guvernérom Severnej Karolíny Royom Cooperom úradujúci prezident vyjadril na Twitteri.



Cooper podľa Trumpa stále nie je schopný garantovať, že republikáni budú schopní naplniť kapacitu štadióna v meste Charlotte, kde by sa mal zjazd konať 24. - 27. augusta.



"Inými slovami, utratíme milióny dolárov za prípravy na štadióne bez toho, aby sme vedeli, či demokratický guvernér umožní Republikánskej strane využiť ho (štadión) naplno," napísal Trump.



Nominačné zjazdy sú tradične veľkolepé podujatia, kde strany oznamujú svojich prezidentských kandidátov. V americkej politike hrajú dôležitú úlohu.



"Milióny nadšených republikánov si robia plány, aby mohli v auguste prísť do krásnej Severnej Karolíny. Guvernér im musí okamžite povedať, či budú môcť naplno využiť priestory (štadióna). Ak nie, budeme si musieť, neochotne, nájsť iné miesto pre zjazd Republikánskej strany aj so všetkými pracovnými miestami, ktoré prinesie," varoval prezident.



Severná Karolína vstúpila do druhej fázy uvoľňovania opatrení zavedených v boji proti novému koronavírusu. Úrady napríklad reštauráciám umožnili otvoriť polovicu svojej obvyklej kapacity, zákaz verejných podujatí však zostáva naďalej v platnosti.



Demokratická strana zvažuje svoj nominačný zjazd uskutočniť formou videokonferencie alebo v inom formáte. Trump podobné úvahy odmieta.