Trump si práve teraz neželá rozprávať sa s čínskym prezidentom

Washington 14. mája (TASR) – Prezident USA Donald Trump dnes vyhlásil, že si "práve teraz" neželá rozprávať sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Trump tiež vyhlásil, že je "veľmi sklamaný" z toho, ako sa Čína správa počas pandémie nového koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Mám (s ním) veľmi dobrý vzťah, ale jednoducho... práve teraz sa s ním nechcem rozprávať," povedal šéf Bieleho domu pre americkú spravodajskú televíznu stanicu Fox Business, ktorá sa venuje témam podnikania a ekonomiky.



Na otázku, či si Spojené štáty zvolia cestu odplaty, Trump neuviedol nič konkrétne, ale hroziacim hlasom varoval: "Je veľa vecí, ktoré by sme mohli urobiť. Mohli by sme urobiť všeličo. Mohli by sme prerušiť celý vzťah."