Trump pred Dňom vďakyvzdania tradične udelil milosť dvom moriakom

Washington 25. novembra (TASR) - Ako sa už stalo zvykom v predvečer Dňa vďakyvzdania, prezident USA Donald Trump v stredu v Ružovej záhrade Bieleho domu udelil milosť dvom moriakom, ktorých mu darovala Národná federácia chovateľov moriek. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP.



Milosť dostal moriak pomenovaný Corn, ktorý sa na základe internetového hlasovania stal aj nositeľom titulu Národný moriak.



Omilostený bol aj moriak menom Cob, ktorý bol v Ružovej záhrade pripravený ako dvojník pre prípad, že by sa hlavný protagonista počas ceremónie odmietal správať primerane protokolu.



Oboch ich po omilostení čaká vcelku príjemný život, budú sa o nich starať v štátnej univerzite v Iowe, kde podľa Trumpa prežijú veľmi dlhý, šťastný a nezabudnuteľný dôchodok.



Trump sa vo svojom príhovore pred udelením milosti - posledným vo funkcii hlavy štátu - okrem zdôraznenia významu Dňa vďakyvzdania ako rodinného sviatku venoval aj aktuálnej epidemickej situácii v krajine.



"Sme vďační za vakcíny a terapie, ktoré čoskoro ukončia pandémiu," vyhlásil Trump v poďakovaní sa zdravotníkom, sociálnym pracovníkom a vedcom. Dodal, že "je to mimoriadny pocit - vedieť, že prichádzajú a že (vakcíny) pravdepodobne dorazia od budúceho týždňa alebo krátko po tom".



Práve v súvislosti s epidémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2 úrady verejného zdravia vyzvali obyvateľov USA, aby na Deň vďakyvzdania, keď je zvykom organizovať veľké rodinné stretnutia a veľa cestovať, zostali doma, keďže Spojené štáty opäť zažívajú nárast počtov nakazených a nákaze koronavírusu tam podľahlo takmer 260 000 ľudí.



Deň vďakyvzdania sa v Spojených štátoch oslavuje vždy posledný novembrový štvrtok od roku 1863, dovtedy mal rôzne termíny.



Prvýkrát sa oslavy úrody konali v roku 1621 v americkom Plymouthe. Potom sa sviatok ujal a slávil sa v rôznych termínoch, kým prezident George Washington v roku 1789 vyhlásil národný Deň vďakyvzdania. Jeho návrh vyvolal zmiešané reakcie, nie všade ho prijali. Až Abraham Lincoln v roku 1863 inicioval tradíciu sláviť Deň vďakyvzdania na národnej úrovni pravidelne v novembri.



Tradícia dodávať do Bieleho domu moriaky na slávnostnú večeru pri príležitosti Dňa vďakyvzdania trvá od konca druhej svetovej vojny, keď bol prvým obdarovaným prezidentom Harry Truman.



Prvého moriaka na Deň vďakyvzdania oficiálne omilostil prezident George H.W. Bush v roku 1989, aj keď úplne prvým milosrdným prezidentom bol v roku 1963 John F. Kennedy.



Prax posielať morky darované prezidentovi USA dožiť na farmu alebo do niektorej z verejných záhrad a parkov sa zaviedla v ére prezidenta Ronalda Reagana.