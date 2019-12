Trump pred hlasovaním Kongresu o impeachmente: Neurobil som nič zlé

Washington 18. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pred hlasovaním Snemovne reprezentantov Kongresu USA o podaní ústavnej žaloby (impeachmentu) trval na tom, že "neurobil nič zlé". Informovala o tom agentúra AFP.



Trump na Twitteri uviedol, že môže byť obvinený "radikálnymi ľavicovými demokratmi", hoci neurobil nič zlé. "Toto by sa nemalo stať žiadnemu ďalšiemu prezidentovi. Modlite sa!", napísal.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok oznámila, že snemovňa ovládaná demokratmi bude v stredu hlasovať o podaní ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi. Právny výbor Snemovne navrhol podať ústavnú žalobu na prezidenta pre zneužitie právomoci a pohŕdanie Kongresom.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov sa zameriavalo na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie svojho možnému rivala v prezidentských voľbách v roku 2020 Joea Bidena a jeho syna Huntera.



Vyšetrovanie prebiehajúce v Snemovni môže vyústiť do podania ústavnej žaloby na Trumpa, ktorý by sa v takom prípade stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA — po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde však majú väčšinu republikáni.