Trump predĺžil platnosť odporúčaní o obmedzení kontaktov do 30. apríla

Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu predĺžil platnosť odporúčaní o obmedzení sociálnych kontaktov až do konca apríla. Informovala o tom agentúra AP.



Trump tak zmenil svoj doterajší optimistický tón, keď len pred pár dňami vyjadroval želanie, aby boli reštriktívne opatrenia prijaté v USA v súvislosti s pandémiou koronavírusu zmiernené už do polovice apríla.



Pôvodná 15-dňová platnosť odporúčaní o obmedzení medziľudských kontaktov, na ktoré vyzývala americká federálna vláda, mala vypršať v pondelok. Trump ju v nedeľu predĺžil do 30. apríla.



Prezidentove pôvodné nádeje na znovuoživenie americkej ekonomiky do polovice apríla sa stretli s realitou v nedeľu, keď expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol, že pandémia koronavírusu si môže vyžiadať v Spojených štátoch 100.000 až 200.000 ľudských životov.



V USA doteraz zaznamenali približne 137.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a viac ako 2400 ochoreniu COVID-19 podľahlo.