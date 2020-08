Trump sa zhodnotí možnosť omilostenia Edwarda Snowdena

Washington 16. augusta (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump v sobotu uviedol, že sa "pozrie" na možnosť omilostenia Edwarda Snowdena, amerického whistleblowera a bývalého spolupracovníka Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).



"Mnoho ľudí si myslí, že by sa s ním malo zaobchádzať nejako inak, a iní si myslia, že urobil veľmi zlé veci," uviedol Trump na tlačovej konferencii v reakcii na otázku, či uvažuje o udelení milosti pre Snowdena. Dodal, že sa na záležitosť "pozrie veľmi silno".



Podľa agentúry AFP ide o posun od prezidentskej kampane z roku 2016, keď Trump na adresu Snowdena vyhlásil: "Myslím, že je to úplný zradca a budem voči nemu neľútostný."



Snowden je v ruskom exile od roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania amerických spravodajských služieb vrátane ilegálneho nahrávania komunikácie zahraničných lídrov. V snahe utiecť pred stíhaním požiadal o azyl niekoľko krajín.



Snowden je v USA obvinený z porušenia zákona o špionáži. V prípade usvedčenia mu hrozí do 30 rokov za mrežami. Americké úrady považujú Snowdena za zradcu, ktorý závažným spôsobom ohrozil národnú bezpečnosť. Jeho čin však vyvolal diskusiu o zákonnosti niektorých programov NSA, otázke súkromia a zasahovaní do vnútorných záležitostí cudzích štátov.



Skupina ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International (AI) alebo Human Rights Watch (HRW) vyzvala predchádzajúceho prezidenta USA Baracka Obamu, aby Snowdenovi udelil milosť, keďže podľa nich tento informátor "konal výlučne vo verejnom záujme". Biely dom však túto možnosť zamietol.