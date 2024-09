Trump si výšku trestu v kauze podplácania vypočuje až po voľbách

New York 6. septembra (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v kauze podplácania pornoherečky odsúdia až po novembrových prezidentských voľbách. V piatok to oznámil sudca Juan Merchan, ktorý nový možný termín stanovil na 26. novembra. TASR o tom informuje podľa správy stanice NBC News.



Porota newyorského súdu ešte koncom mája uznala Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť. S prípadom súviselo aj falšovanie obchodných záznamov.



Vynesenie rozsudku proti Trumpovi v tomto prípade sa pôvodne očakávalo 18. septembra. Sudca Merchan však vyhovel žiadosti exprezidentových právnikov, aby rozsudok odložil na obdobie po voľbách. Chcú sa totiž odvolať proti prebiehajúcemu konaniu po tom, čo Najvyšší súd USA v júli rozhodol, že prezidenti a exprezidenti majú "absolútnu imunitu" v súvislosti s výkonom funkcie a "prinajmenšom predpokladanú imunitu pri skutkoch v širšom okruhu úradných povinností". Rozhodnutie súdu vo veci imunity sa očakávalo 16. septembra, teda len dva dni pred vynesením rozsudku s výškou trestu, proti čomu obhajcovia tiež namietali.



Merchan podľa odôvodnenia odložil vynesenie rozsudku, "aby sa predišlo akémukoľvek dojmu - hoci neopodstatnenému - že konanie bolo ovplyvnené alebo sa snaží ovplyvniť blížiace sa prezidentské voľby, v ktorých je obžalovaný kandidátom". Následkom je, že rozhodnutie v otázke imunity sa odročilo na 12. novembra.



Trumpovi právnici podľa agentúry AP presadzovali odročenie na viacerých frontoch, okrem iného žiadali o intervenciu aj federálny súd. Argumentovali tým, že potrestanie exprezidenta a súčasného republikánskeho kandidáta v čase jeho kampane by znamenalo zasahovanie do volieb.



Americké prezidentské voľby sa budú konať 5. novembra.