Trump sľúbil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na stredu znovu sľúbil, že vyrokuje stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu. Trump vo svojom prejave o stave Únie na pôde Kongresu ďalej povedal, že už nechce, aby v nekonečných vojnách zomierali "státisíce" ľudí, informovala agentúra AFP.



"Pracujeme na tom, aby sme konečne ukončili najdlhšiu vojnu Ameriky a priviedli našich vojakov domov," povedal Tump.



Spojené štáty a militantné hnutie Taliban sa stále snažia dosiahnuť dohodu, na základe ktorej by americkí vojaci začali opúšťať Afganistan výmenou za bezpečnostné záruky. V uplynulých týždňoch však Washington väčšinou mlčal o tom, v akom stave sú tieto rokovania.



Výsledná mierová dohoda by mala umožniť stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu a ukončenie 18 rokov trvajúceho vojenského konfliktu. Spojené štáty žiadajú, aby obsahovala bezpečnostné záruky zo strany Talibanu o tom, že sa Afganistan nestane útočiskom pre militantov.



V súvislosti s Iránom Trump v prejave poukázal na svoj nátlak na iránsky režim a pochvalne sa vyjadril o spornom útoku z 3. januára, pri ktorom prišiel v Bagdade o život iránsky generál major Kásem Solejmání. Útok nariadil Trump.



Keď Trump dohovoril, Pelosiová roztrhala kópiu jeho prejavu

Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová roztrhala kópiu prejavu amerického prezidenta Donalda Trumpa o stave Únie po tom, ako šéf Bieleho domu dorečnil na pôde amerického Kongresu.



V priamom prenose bolo vidno Pelosiovú, ako stojac za Trumpom s odporom v tvári trhá prezidentov prejav.



Tejto scéne predchádzal moment, keď si Pelosiová pred prejavom chcela podať ruku s Trumpom, ten však toto gesto neprijal. Podľa DPA nie je jasné, či Trump Pelosiovú ignoroval alebo si ju nevšimol.



Pelosiová o niečo neskôr povedala, že roztrhanie prejavu bolo to najslušnejšie, čo mohla urobiť. Trumpovu reč označila za "manifest neprávd". Biely dom konanie predsedníčky Snemovne reprezentantov odsúdil. Prominentný republikánsky senátor Lindsey Graham povedal, že "roztrhanie prejavu nezničí úspechy prezidenta".