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Trump tvrdí, že vyhosťovanie imigrantov mohlo byť príliš prísne
Vyplýva to z úryvku z rozhovoru s ním, ktorý v nedeľu zverejnila televízia CBS.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že hromadné vyhosťovanie nelegálnych imigrantov počas jeho vlády bolo zrejme „príliš prísne“. Vyplýva to z úryvku z rozhovoru s ním, ktorý v nedeľu zverejnila televízia CBS. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Myslím si, že to bolo príliš prísne... Myslím si, že to mohlo byť príliš prísne,“ povedal Trump na otázku o svojej deportačnej politike.
CBS zverejnila časť z interview pred tým, ako v nedeľu odvysiela celý rozhovor. Šéf Bieleho domu ho poskytol po tom, ako jeho Republikánska strana zaznamenala v utorkových voľbách výrazné straty.
Hoci Trump si medzi americkými voličmi získal určitú podporu za zabezpečenie južnej hranice krajiny, agresívna snaha jeho vlády vyhostiť milióny migrantov bez povolenia na pobyt v USA si vyslúžila rozsiahlu kritiku, konštatovala AFP. Trump však v piatok vymenoval tvorcu tohto tvrdého prístupu Stephena Millera za vedúceho svojej kancelárie.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že len žartoval, keď ponúkol post hovorcu Bieleho domu šéfovi organizácie zmiešaných bojových umení Ultimate Fighting Championship (UFC) Danovi Whiteovi. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Len som žartoval, ale Danovi sa táto myšlienka veľmi páči,“ uviedol Trump pred novinármi na letisku na Floride. Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
White (57), prezident a generálny riaditeľ UFC, je dlhoročným priateľom Trumpa. Objavil sa s ním na pódiu počas Trumpovho prejavu po víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2024 a UFC organizovala tento rok v júni turnaj v areáli Bieleho domu pri príležitosti 80. narodenín prezidenta.
„S potešením oznamujem, že skvelý Dana White, nekompromisný bojovník, dostal ponuku na post hovorcu Bieleho domu. Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti. White neskôr reagoval vyhýbavo s tým, že bude s prezidentom hovoriť v pondelok.
Trump v príspevku tiež menoval viacerých zápasníkov UFC, ktorých navrhol ako asistentov pre hovorcu Whitea. Traja s nich nie sú Američania. „Potrebujeme týchto ľudí, aby nás bránili pred šialenou ľavicou,“ zdôraznil po tom, ako v minulotýždňových voľbách v USA utrpeli jeho republikáni výrazné straty.
V nedeľu Trump tvrdil, že práve zmienka o zápasníkoch „z neznámych končín“ mala verejnosti prezradiť, že ide o žart. Potvrdil tiež, že na pondelok má stále plánované stretnutie s Whiteom.
„Myslím si, že to bolo príliš prísne... Myslím si, že to mohlo byť príliš prísne,“ povedal Trump na otázku o svojej deportačnej politike.
CBS zverejnila časť z interview pred tým, ako v nedeľu odvysiela celý rozhovor. Šéf Bieleho domu ho poskytol po tom, ako jeho Republikánska strana zaznamenala v utorkových voľbách výrazné straty.
Hoci Trump si medzi americkými voličmi získal určitú podporu za zabezpečenie južnej hranice krajiny, agresívna snaha jeho vlády vyhostiť milióny migrantov bez povolenia na pobyt v USA si vyslúžila rozsiahlu kritiku, konštatovala AFP. Trump však v piatok vymenoval tvorcu tohto tvrdého prístupu Stephena Millera za vedúceho svojej kancelárie.
Trump: Ponuka miesta hovorcu pre šéfa UFC bola žartom
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že len žartoval, keď ponúkol post hovorcu Bieleho domu šéfovi organizácie zmiešaných bojových umení Ultimate Fighting Championship (UFC) Danovi Whiteovi. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Len som žartoval, ale Danovi sa táto myšlienka veľmi páči,“ uviedol Trump pred novinármi na letisku na Floride. Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
White (57), prezident a generálny riaditeľ UFC, je dlhoročným priateľom Trumpa. Objavil sa s ním na pódiu počas Trumpovho prejavu po víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2024 a UFC organizovala tento rok v júni turnaj v areáli Bieleho domu pri príležitosti 80. narodenín prezidenta.
„S potešením oznamujem, že skvelý Dana White, nekompromisný bojovník, dostal ponuku na post hovorcu Bieleho domu. Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti. White neskôr reagoval vyhýbavo s tým, že bude s prezidentom hovoriť v pondelok.
Trump v príspevku tiež menoval viacerých zápasníkov UFC, ktorých navrhol ako asistentov pre hovorcu Whitea. Traja s nich nie sú Američania. „Potrebujeme týchto ľudí, aby nás bránili pred šialenou ľavicou,“ zdôraznil po tom, ako v minulotýždňových voľbách v USA utrpeli jeho republikáni výrazné straty.
V nedeľu Trump tvrdil, že práve zmienka o zápasníkoch „z neznámych končín“ mala verejnosti prezradiť, že ide o žart. Potvrdil tiež, že na pondelok má stále plánované stretnutie s Whiteom.