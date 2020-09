Trump mal zhromaždenie v rozpore s epidemiologickými opatreniami

Las Vegas 14. septembra (TASR) - Predvolebné zhromaždenie amerického prezidenta a republikánskeho nominanta do prezidentských volieb Donalda Trumpa v Nevade sa v nedeľu vôbec prvý raz od konca júna uskutočnilo vo vnútornom priestore, a to aj napriek epidemiologickým odporúčaniam jeho vlastnej administratívy a štátu Nevada, píše agentúra AP.



Zjazd sa uskutočnil v meste Henderson blízko Las Vegas. Z tisícok Trumpových priaznivcov mali rúška iba niekoľkí. Výnimkou boli tí, ktorí stáli priamo za Trumpom.



Vedenie Trumpovej kampane podľa spravodajskej stanice CNN nevedelo uviesť presný počet návštevníkov. Išlo však o "tisícky". V Nevade platí zákaz verejných zhromaždení s počtom nad 50 účastníkov. Odporúčanie schváliť toto nariadenia vydala Trumpova administratíva.



Mesto Henderson ešte pred začiatkom zhromaždenia odoslalo firme zodpovednej za organizáciu podujatia list, v ktorom ju upozornilo, že plánovaný zjazd je "v priamom rozpore s nariadenia (nevadského) guvernéra v súvislosti s COVID-19," uviedla hovorkyňa mesta Kathleen Richardsová.



Demokratický guvernér Nevady Steve Sisolak tesne pred začiatkom zhromaždenie vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Trump "koná neuvážene a sebecky, pričom ohrozuje nespočetné množstvo životov v Nevade".



Trumpova kampaň sa bránila tým, že jej pracovníci každému účastníkovi pred vchodom zmerajú teplotu a poskytnú rúška, pričom ich vyzvú, aby ich mali na sebe.



"Ak sa môžete pridať k desiatkam tisícom ľudí, ktorí protestujú v uliciach, hrajú v kasíne alebo podpaľujú malé podniky, môžete sa aj pokojne zhromaždiť na základe prvého dodatku ústavy, aby ste si vypočuli prezidenta Spojených štátov," povedal šéf komunikácie Trumpovej kampane Tim Murtaugh.



Trump počas svojho vystúpenia vyhlásil, že krajina sa už opäť neuzavrie. Ďalšie celoplošné obmedzenie pohybu by podľa neho zničilo "životy a sny" miliónom Američanov. Koronavírus opäť označil za "čínsky vírus".



"Povedzte svojmu guvernérovi, aby otvoril váš štát," povedal prezident.



Posledné predvolebné zhromaždenie vo vnútornom priestore Trump uskutočnil koncom júna v meste Tulsa v štáte Oklahoma, po ktorom na koronavírus pozitívne otestovali niekoľko členov Trumpovej kampane, ochranky aj viacero účastníkov zhromaždenia.