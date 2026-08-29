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USA: Trump vzdal hold Haraldovi V. a jeho smrť označil za veľkú stratu
(Harald) miloval svoju krajinu a jeho ľud ho skutočne miloval a rešpektoval, napísal Trump v sobotu skoro ráno v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Autor TASR
Washington 29. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril sústrasť v súvislosti so smrťou nórskeho kráľa Haralda V. a zosnulého panovníka opísal ako „silného, hrdého a nesmierne rešpektovaného muža“, uviedol v sobotu na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„(Harald) miloval svoju krajinu a jeho ľud ho skutočne miloval a rešpektoval,“ napísal Trump v sobotu skoro ráno v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„V tejto ťažkej chvíli sú naše srdcia s kráľovskou rodinou a celým Nórskom. Skutočne VEĽKÁ strata!“ zdôraznil.
Kráľ Harald, ktorý zomrel v piatok vo veku 89 rokov, bol vo svojej domovine veľmi populárny. Trump však medzi Nórmi príliš obľúbený nie je – a to z viacerých dôvodov, píše DPA.
Šéf Bieleho domu si odcudzil spojencov z NATO v Škandinávii, keď si opakovane nárokoval na Grónsko, arktický ostrov patriaci Dánsku.
Trump tiež priamo obvinil Nórsko z toho, že nezískal Nobelovu cenu za mier, ktorá sa tradične udeľuje v Osle. Svoje pocity v tejto súvislosti zhrnul v januári slovami: „Veľmi som stratil rešpekt voči Nórsku.“
Novým nórskym kráľom sa automaticky stal Haraldov syn, korunný princ Haakon Magnus. Prijal meno Haakon VIII. Nórsky parlament oznámil, že nový panovník zloží prísahu vernosti v hlavnej rokovacej sále 1. septembra.
„(Harald) miloval svoju krajinu a jeho ľud ho skutočne miloval a rešpektoval,“ napísal Trump v sobotu skoro ráno v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„V tejto ťažkej chvíli sú naše srdcia s kráľovskou rodinou a celým Nórskom. Skutočne VEĽKÁ strata!“ zdôraznil.
Kráľ Harald, ktorý zomrel v piatok vo veku 89 rokov, bol vo svojej domovine veľmi populárny. Trump však medzi Nórmi príliš obľúbený nie je – a to z viacerých dôvodov, píše DPA.
Šéf Bieleho domu si odcudzil spojencov z NATO v Škandinávii, keď si opakovane nárokoval na Grónsko, arktický ostrov patriaci Dánsku.
Trump tiež priamo obvinil Nórsko z toho, že nezískal Nobelovu cenu za mier, ktorá sa tradične udeľuje v Osle. Svoje pocity v tejto súvislosti zhrnul v januári slovami: „Veľmi som stratil rešpekt voči Nórsku.“
Novým nórskym kráľom sa automaticky stal Haraldov syn, korunný princ Haakon Magnus. Prijal meno Haakon VIII. Nórsky parlament oznámil, že nový panovník zloží prísahu vernosti v hlavnej rokovacej sále 1. septembra.