Trump zmiernil trest exguvernérovi Blagojevichovi za korupciu

Washington 18. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump zmiernil v utorok trest bývalému guvernérovi štátu Illinois Rodovi Blagojevichovi, ktorý si od roku 2011 odpykáva 14-ročný trest odňatia slobody za korupciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Po Barackovi Obamovi, ktorého v roku 2008 zvolili do úradu amerického prezidenta, ostalo voľné kreslo v Senáte amerického Kongresu. Guvernér Illinois mal potom právo toto miesto obsadiť náhradníkom.



Demokratický politik Blagojevich dostal v roku 2011 trest 14 rokov väzenia po tom, ako ho uznali za vinného v 17 bodoch obžaloby. Odsúdili ho za viaceré prípady korupcie vrátane pokusu o obchodovanie s kreslom v Senáte, ktoré sa uvoľnilo po zvolení Obamu za prezidenta.



Trump v súvislosti s dĺžkou trestu vyjadril nesúhlas so slovami, že ide o "absurdný trest, podľa môjho názoru".



Súčasný šéf Bieleho domu zmiernil Blagojevichovi trest v čase, keď sa dostal pod paľbu kritiky pre obvinenia, že zasahuje do justície.



Trump ďalej podľa agentúry AP v utorok omilostil bývalého newyorského policajného komisára Bernieho Kerika. Milosť podľa jeho slov udelil aj finančníkovi Michaelovi Milkenovi, ktorý sa priznal k porušeniu zákonov USA o cenných papieroch. Trump citované informácie potvrdil novinárom pred tým, ako odcestoval do Kalifornie.



Prezident Spojených štátov má vo svojej kompetencii udeľovať milosť a zmierňovať tresty, dodala DPA.



Demokrat Blagojevich zastával úrad guvernéra štátu Illinois šesť rokov. V januári 2009 ho z funkcie odvolal štátny zákonodarný zbor pre podozrenie z korupcie a zneužitia úradných právomocí.



Americký federálny sudca v roku 2016 v pojednávaní zameranom na prehodnotenie výšky trestu potvrdil pre Blagojevicha 14 rokov odňatia slobody.