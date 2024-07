Atentát: Na Trumpa strieľali na mítingu, útočník je mŕtvy

Washington 14. júla (TASR) - Republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa evakuovali z pódia na sobotňajšom mítingu po tom, ako sa na podujatí v štáte Pensylvánia ozvali zvuky podobné výstrelom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Na pravom uchu bývalého amerického prezidenta bolo vidieť krv. Následne ho obklopili agenti bezpečnostnej služby, ktorí ho vytlačili z pódia, naložili do terénneho auta a odviezli preč.



Tajná služba uviedla, že Trump je "v poriadku" po incidente, ktorý sa odohral v sobotu na mítingu v Pensylvánii.



"Tajná služba vykonala ochranné opatrenia a bývalý prezident je v bezpečí. V súčasnosti prebieha aktívne vyšetrovanie tajnej služby a ďalšie informácie budú zverejnené, keď to situácia umožní," uviedol hovorca tajnej služby Anthony Guglielmi na platforme X.



Strelec, ktorý poranil republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na zhromaždení v mestečku Butler v americkom štáte Pensylvánia, ako aj jeden z účastníkov sú mŕtvi. TASR informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Informáciu potvrdil okresný prokurátor Richard A. Goldinger, ktorý podľa televízie ABC News tiež uviedol, že zranený mohol byť ešte jeden účastník.



Biden po streľbe na Trumpa: Pre takéto násilie nie je v Amerike miesto

Pre takéto násilie nie je v Amerike miesto, uviedol úradujúci americký prezident Joe Biden po tom, ako bol jeho republikánsky protikandidát Donald Trump postrelený na predvolebnom mítingu v Pensylvánii, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Som vďačný za správu, že je v poriadku a že sa mu darí. Modlím sa zaňho a jeho rodinu a za všetkých, ktorí boli na zhromaždení," uviedol Biden vo vyhlásení s tým, že čaká na ďalšie informácie.



Biden dúfa, že bude môcť s Trumpom "čoskoro" hovoriť.



"Pre takéto násilie nie je v Amerike miesto. Je to choré. Je to choré. Je to jeden z dôvodov, prečo musíme túto krajinu zjednotiť... Nemôžeme byť takíto, takéto niečo nemôžeme tolerovať," povedal Biden novinárom v mestečku Rehoboth Beach v štáte Delaware.



"Myšlienka, že v Amerike dochádza k politickému násiliu alebo k takémuto násiliu, je jednoducho neslýchaná. Je to jednoducho nevhodné. Každý, každý to musí odsúdiť," zdôraznil americká hlava štátu.