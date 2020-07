Trumpov exprávnik Cohen zažaloval ministra spravodlivosti Barra

Washington 21. júla (TASR) - Bývalý osobný právnik prezidenta USA Donalda Trumpa Michael Cohen oznámil, že podáva žalobu na ministra spravodlivosti Williama Barra. Cohen tvrdí, že bol poslaný naspäť do väzenia, aby nemohol vydať plánovanú knihu o Trumpovi, informovala v utorok stanica Fox News.



Cohen vlani v máji nastúpil na výkon trojročného väzenského trestu, ktorý mu udelili za daňové úniky a ďalšie delikty.



V máji 2020 ho v rámci preventívnych opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu vo väzniciach prepustili z väzby do domácej karantény. V júli ho však opäť uväznili pre údajné porušenie podmienok prepustenia.



Cohenovi právnici v pondelok - spoločne s mimovládnou organizáciou ACLU (Americký zväz pre občianske slobody) - oznámili, že podávajú žalobu na ministra spravodlivosti Barra a ďalších činiteľov zodpovedných za opätovné zatknutie Michaela Cohena. Podľa nich došlo k porušeniu Cohenových základných práv zakotvených v prvom dodatku k ústave USA.



"Držia ho za mrežami za to, že chce využiť svoje právo slobody prejavu, okrem iného za prípravu knihy kritickej k prezidentovi," uvádza sa vo vyhlásení ACLU a Cohenových právnych zástupcov.



Ministerstvo spravodlivosti sa podľa nich snaží zabrániť tomu, aby Cohenova kniha vyšla ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami. Michael Cohen nedávno oznámil, že knihu publikuje už "čoskoro".



Cohena opätovné zadržali po tom, ako sa v americkej tlači objavili zábery, ktoré zachytávali, ako večeria v reštaurácii na Manhattane. Úrady tento krok zdôvodnili nedodržaním podmienok monitorovania, ktoré mal dodržiavať počas pobytu na slobode. Tie zahŕňajú aj zákaz komunikovať s médiami a publikovať príspevky na sociálnych sieťach.



Cohenovi právnici popierajú, že by ich mandant bol stanovené podmienky porušil. Namietajú tiež voči tomu, že Cohen je po opätovnom uväznení zadržiavaný v samoväzbe v jednej z newyorských väzníc, informovala televízia Fox News.