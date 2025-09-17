< sekcia Zahraničie
Trumpova vláda sprísnila test na získanie občianstva
Washington 17. septembra (TASR) — Vláda prezidenta USA Donalda Trumpa sprísnila kritériá na získanie amerického občianstva. Žiadatelia budú musieť po novom odpovedať až na 20 otázok z rozšíreného dotazníka, ktorý teraz obsahuje 128 položiek. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 12 správnych odpovedí. Oznámil to v stredu Úrad pre občianstvo a imigráciu (USCIS), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Predtým bolo treba zodpovedať iba desať otázok z dotazníka so 100 otázkami, pričom šesť odpovedí muselo byť správnych. Novinkou je aj to, že nový test možno ukončiť hneď, ako žiadateľ odpovie buď správne na 12 otázok, alebo má deväť nesprávnych odpovedí.
Podľa USCIS sa prísnejší test vzťahuje na žiadosti podané od polovice októbra 2025; žiadosti podané predtým budú stále posudzované podľa súčasného postupu. Test je založený na verzii zavedenej v roku 2020 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, ktorú v roku 2021 zrušil jeho nástupca Joe Biden. Cieľom reformy je „lepšie posúdiť znalosti žiadateľov o dejinách a vláde Spojených štátov“.
Test má formu ústnej skúšky zacielenej na základné znalosti z dejín, politiky a občianskej náuky. USCIS zdôrazňuje, že otázky pokrývajú témy, ktoré sú základom pre pochopenie fungovania americkej spoločnosti.
Medzi 128 možnými otázkami sú napríklad:
- Uveďte jednu funkciu Ústavy USA.
- Uveďte jednu vojnu, ktorú Spojené štáty viedli v 19. storočí.
- Thomas Jefferson je známy mnohými vecami. Uveďte jednu z nich.
- Prečo Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej vojny?
„Americké občianstvo je najposvätnejším občianstvom na svete a malo by byť vyhradené iba pre cudzincov, ktorí plne akceptujú naše hodnoty a princípy,“ povedal hovorca USCIS Matthew Tragesser pre americký spravodajský portál Daily Signal.
Podľa USCIS sa reformy procesu naturalizácie začali už v januári nástupom Trumpa do úradu. Zahŕňajú prísnejšie skúšky v prípade oslobodenia od testu z angličtiny alebo vedomostného testu, napríklad z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj celkovo dôkladnejší proces preverovania.
V budúcnosti sa od žiadateľov bude vyžadovať nielen čistý trestný register, ale aj preukázanie „dobrého charakteru“ a pozitívneho prínosu pre spoločnosť.
Proces získania občianstva USA v roku 2024 úspešne absolvovalo viac než 94 percent žiadateľov. Možnosť absolvovať test v inom jazyku ako angličtine zostane k dispozícii len vo veľmi výnimočných prípadoch, napríklad pre staršie osoby.
