Trumpovho bývalého poradcu Navarra prepustili z väzenia

Miami 17. júla (TASR) - Petra Navarra, bývalého obchodného poradcu amerického exprezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome, v stredu prepustili z väzenia v štáte Florida, kde si odpykal štvormesačný trest za pohŕdanie Kongresom. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Očakáva sa, že 75-ročný Navarro pricestuje z Miami, kde bol vo federálnej väznici, do mesta Milwaukee v štáte Wisconsin, aby vystúpil na republikánskom národnom zjazde. Je uvedený ako jeden z rečníkov na tomto zhromaždení.



Navarro je najvyššie postaveným bývalým členom Trumpovej administratívy, ktorý strávil čas za mrežami za činy vyplývajúce zo snahy bývalého republikánskeho prezidenta zvrátiť výsledky volieb hlavy štátu z roku 2020.



Navarra vlani v septembri uznali za vinného v dvoch prípadoch pohŕdania Kongresom za to, že odmietol predvolanie na výpoveď pred kongresovým výborom, ktorý vyšetroval útok Trumpových stúpencov na Kapitol zo 6. januára 2021. Odmietol tiež poskytnúť výboru príslušné dokumenty.



Navarro, ekonóm vyštudovaný na Harvardovej univerzite, bol strojcom plánu "Green Bay Sweep" s cieľom zablokovať Kongres pred potvrdením výsledkov prezidentských volieb.



Navarro je Trumpovým druhým najbližším spojencom, ktorého odsúdili za pohŕdanie Kongresom za to, že nerešpektoval predvolania výboru Snemovne reprezentantov.



Steve Bannon, jeden z organizátorov Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2016, bol taktiež uznaný za vinného z pohŕdania Kongresom. Odsúdili ho na štyri mesiace za mrežami a trest si začal odpykávať 1. júla vo federálnej väznici v štáte Connecticut.



Samotný Trump sa mal 4. marca postaviť pred súd vo Washingtone na základe obvinenia zo sprisahania s cieľom zvrátiť výsledky volieb, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Jeho súdny proces však odložili, kým Najvyšší súd nevypočuje Trumpovo tvrdenie, že ako bývalý prezident má imunitu voči trestnému stíhaniu.



Súd začiatkom júla rozhodol, že bývalý prezident má širokú imunitu, a Trumpov súdny proces sa pravdepodobne neuskutoční pred novembrovými voľbami, ak vôbec.



Trumpa po vzbure na Kapitole druhýkrát obžalovala Snemovňa reprezentantov – bol obvinený z podnecovania vzbury –, ale Senát ho napokon oslobodil.