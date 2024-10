Trumpovho spojenca Bannona prepustili po štyroch mesiacoch z väzenia

Danbury 29. októbra (TASR) - Stevea Bannona, dlhoročného spolupracovníka exprezidenta Donalda Trumpa, prepustili v utorok predčasne z federálneho väzenia. Odpykal si štyri mesiace z trestu za pohŕdanie Kongresom USA, pretože odmietol vypovedať pred výborom vyšetrujúcim útok na Kapitol zo 6. januára 2021. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Bannon odišiel z väznice v meste Danbury v štáte Connecticut dopoludnia miestneho času, vyplýva z vyjadrenia hovorkyne federálneho Väzenského úradu. Na popoludnie avizoval tlačovú konferenciu v New Yorku.



Bannon (70) nastúpil do väzenia 1. júla, keď Najvyšší súd USA odmietol jeho žiadosť o odročenie výkonu trestu počas posudzovania odvolania proti rozsudku.



Porota v roku 2022 uznala Bannona za vinného z pohŕdania Kongresom, pretože nevypovedal pred vyšetrujúcim výborom Snemovne reprezentantov a odmietol poskytnúť dokumenty súvisiace s jeho účasťou na snahách Trumpa zvrátiť volebnú prehru z roku 2020.



Pri nástupe do väzenia Bannon samého seba označil za "politického väzňa" s tým, že je hrdý na to, že sa postavil proti "skorumpovanému" ministerstvu spravodlivosti.



Jeho právnici v odvolaní tvrdia, že predvolanie Kongresu vypovedať nebolo platné, pretože Trump uplatnil svoje "prezidentské privilégium", ktoré umožňuje prezidentovi a členom vlády zatajiť určité informácie. Prokuratúra argumentuje, že Bannon z Bieleho domu odišiel niekoľko rokov predtým a Trump si svoju právomoc pred výborom Kongresu nikdy neuplatnil.



Bannon bol jedným z ľudí, ktorí stáli za úspechom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2016. Neskôr bol sedem mesiacov Trumpovým poradcom, no z Bieleho domu odišiel údajne pre konflikty s ostatnými vysokopostavenými predstaviteľmi Trumpovej administratívy.



Bannon čelí ďalším obvineniam z trestného činu pred súdom štátu New York. Podľa žaloby podviedol darcov, ktorí poskytli financie na výstavbu múra na hranici USA s Mexikom. Bannon uviedol, že sa necíti vinný z prania peňazí, spolčenia, podvodu a ďalších obvinení. Proces sa začne v decembri.