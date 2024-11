Trumpovi kandidáti a nominanti dostali vyhrážky bombou a prepadnutím

Washington 27. novembra (TASR) - Viacero nominantov a kandidátov Donalda Trumpa na posty v jeho nastupujúcej administratíve dostalo v uplynulých hodinách vyhrážky bombou a prepadnutím. V stredu o tom podľa agentúry Reuters informovala hovorkyňa zvoleného amerického prezidenta Karoline Leavittová.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) potvrdil, že "početné" bombové hrozby i incidenty tzv. swattingu (prepadnutia) eviduje a vyšetruje. Swatting označuje postup, pri ktorom je polícia pod falošnou zámienkou naliehavo privolaná k niekomu domov. Táto taktika sa stala obľúbenou v uplynulých rokoch.



Leavittová povedala, že nemenovaní kandidáti a nominanti sa v utorok večer a v stredu ráno stali terčom "násilných, neamerických hrozieb voči ich životom a tým, ktorí s nimi žijú".



"Bezpečnostné zložky v reakcii na to rýchlo konali, aby zaistili bezpečnosť osôb, ktoré sa stali terčom (hrozieb). Prezident Trump a celý prechodný tím sú vďační za ich rýchle konanie," uviedla hovorkyňa.



Medzi obeťami je okrem iných aj Matt Gaetz, ktorého Trump pôvodne chcel za budúceho ministra spravodlivosti, i republikánska Elise Stefaniková, ktorú Trump navrhol do funkcie americkej veľvyslankyne pri OSN.



Terčom sa podľa nemenovaného zdroja agentúry AP stali aj budúca vedúca kancelárie Bieleho Domu Susie Wilesová a Pam Bondiová, ktorú si Trump vybral ako náhradu za Gaetza. Ani jedna bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie.



Stefaniková ako prvá oznámila, že jej bydlisko v štáte New York sa stalo terčom bombovej hrozby. Dozvedela sa o nej, keď sa so svojou rodinou vracala domov z Washingtonu na sviatok Dňa vďakyvzdania.



Bývalý newyorský kongresman a Trumpov nominant na post šéfa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) Lee Zeldin zase povedal, že do jeho domu bola zaslaná "hrozba rúrkovou bombou s propalestínskou tematikou". On ani jeho rodina v tom čase neboli doma.