Trumpovi právnici žiadajú výmenu sudkyne pre údajnú zaujatosť

Washington 12. septembra (TASR) – Právnici Donalda Trumpa žiadajú výmenu federálnej sudkyne poverenej riešením prípadu, v ktorom je tento bývalý americký prezident obvinený z marenia výsledkov volieb. TASR o tom informuje v utorok na základe správy agentúry AP.



Krok Trumpových obhajcov je namierený voči sudkyni federálneho okresného súdu vo Washingtone Tanye Chutkanovej, ktorú do funkcie nominoval demokratický exprezident USA Barack Obama.



Právnici v pondelok požiadali o to, aby sa Chutkanová Trumpovho prípadu dobrovoľne vzdala. Svoju žiadosť zdôvodnili jej výrokmi z uplynulých rokov, ktoré sa týkali Donalda Trumpa a jeho spojitosti s útokom na washingtonský Kapitol z januára 2021.



Obhajcovia spochybnili, že by pod Chutkanovej vedením mohol mať ich klient zaručený spravodlivý súdny proces.



Trump je obvinený zo snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých nad ním zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden. Súčasťou týchto snáh bol aj útok Trumpových stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021. Donald Trump dodnes odmieta uznať svoju porážku, napriek tomu, že legitimitu volieb potvrdili už početné rozhodnutia príslušných súdov a úradov.



Sudkyňa Chutkanová vyniesla už niekoľko verdiktov v prípade osôb obvinených z útoku na Kapitol, pričom opakovane udelila vyššie tresty, než požadovala obžaloba.



"Hoci sudkyňa Chutkanová môže byť úprimne odhodlaná zaistiť prezidentovi Trumpovi spravodlivý proces.... jej verejné vyhlásenia nevyhnutne negatívne poznačujú celé konanie, bez ohľadu na to, ako dopadne," uvádza sa vo vyhlásení Trumpovho právneho tímu.



Prípad, ktorý rieši federálny súd vo Washingtone, je jedným zo štyroch, v ktorých je aktuálne Donald Trump pred budúcoročnými prezidentskými voľbami obvinený z rôznych trestných činov. On sám všetky prípady považuje za vykonštruované a politicky motivované pokusy, ktoré majú prekaziť jeho opätovnú prezidentskú kandidatúru, respektíve znovuzvolenie.



Sudkyňa Chutkanová v auguste rozhodla o tom, že proces proti Trumpovi v prípade marenia výsledkov volieb sa začne 4. marca 2024, teda len niekoľko mesiacov pred novembrovými prezidentskými voľbami. Urobila tak napriek dôrazným námietkam Trumpových právnikov, ktorí tvrdili, že potrebujú viac času na prípravu obhajoby.



Trumpov právny tím požadoval, aby sa proces vo Washingtone začal až v apríli 2026, teda približne rok a pol po prezidentských voľbách.